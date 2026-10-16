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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Τα αποτελέσματα των επόμενων αντιπάλων του ΟΦΗ - Τεσσάρα στην Πολωνία η Λεβερκούζεν

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
clock 14:32 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League έφερε σημαντικά αποτελέσματα για τις ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο του ΟΦΗ στη συνέχεια της διοργάνωσης. Ξεχώρισε η επιβλητική νίκη της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 4-0 επί της Λεχ Πόζναν, ενώ η Μπενφίκα επικράτησε με 4-1 της Σέλτικ. 

Λεχ Πόζναν – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4

Η επόμενη αντίπαλος του ΟΦΗ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν (22/10, Παγκρήτιο), πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην Πολωνία, επικρατώντας με 4-0 της Λεχ Πόζναν, την οποία θα ντιμετωπίσει η Κρητική ομάδα στις 28 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο στάδιο . Οι Γερμανοί έδειξαν αποτελεσματικότητα και πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Ο Πάτρικ Σικ άνοιξε το σκορ στο 29' με πέναλτι, ο Μάλικ Τίλμαν έκανε το 0-2 στο 32' και ο Σικ ευστόχησε ξανά από την άσπρη βούλα στο 41', σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η Λεβερκούζεν ολοκλήρωσε την θριαμβευτική επικράτησή της με ακόμη ένα τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο από τον Μάζα. 

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Η Χάποελ Μπερ Σεβά, την οποία ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει στις 5 Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι, δεν κατάφερε να πάρει βαθμό στην Ολλανδία. Η Άλκμααρ προηγήθηκε στο 49' με τον Πέερ Κούπμαϊνερς, όμως ο Φόρσον Αμανκβά ισοφάρισε στο 55' για τους Ισραηλινούς. Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε ο Μεξ Μέερντινκ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με πέναλτι στο 77'. 

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ 1-0

Με γκολ στις καθυστερήσεις κρίθηκε η αναμέτρηση στο Ζάγκρεμπ. Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ πίεσε μέχρι το τέλος και δικαιώθηκε στο 90+6', όταν ο Ντίον Ντρένα Μπέλγιο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, χαρίζοντας στους Κροάτες τη νίκη με 1-0. Η Άντερλεχτ, που θα επισκεφθεί την Κρήτη στις 26 Νοεμβρίου, έφυγε χωρίς βαθμό από την Κροατία. 

Μπενφίκα – Σέλτικ 4-1

Επίδειξη επιθετικής ισχύος πραγματοποίησε η Μπενφίκα, η οποία επικράτησε με 4-1 της Σέλτικ στη Λισαβόνα. Ο Τζον Ντουράν άνοιξε το σκορ στο 5' με εκτέλεση πέναλτι τύπου Πανένκα και στο 23' ο Αλεξάντερ Μπα διπλασίασε τα τέρματα των Πορτογάλων. Ο Ντουράν χτύπησε ξανά στο 36', ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η Σέλτικ μείωσε στο 63' με τον Καμίλο Ντουράν, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 89', διαμορφώνοντας το τελικό 4-1. Η Μπενφίκα θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στις 10 Δεκεμβρίου. 

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς 3-0

Η Στουρμ Γκρατς γνώρισε καθαρή ήττα στην Αγγλία, με την Μπόρνμουθ να πανηγυρίζει την πρώτη εντός έδρας ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της.

Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ στο 43' με κεφαλιά, ενώ ο Ράιαν στο 76' έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Άγγλους. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Άλβαρο Ροντρίγκες στο 90+2' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Η Στουρμ Γκρατς θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ εκτός έδρας στις 21 Ιανουαρίου 2027

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