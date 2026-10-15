Ρεν - ΟΦΗ 2-1: «Λύγισε» στο 90' -Προηγείτο 1-0 μέχρι το 75'(φωτο)

Ο ΟΦΗ πάλαιψε με ηρωισμό μέσα στη Γαλλία και η ήττα με 2-1 απο την Ρέν τον αδικεί. Συγκινητική η συμπαράσταση των εκατοντάδων φιλάθλων, που ταξίδεψαν στη Ρεν.

Πολύ κοντυά σε έναν πολύτιμο βαθμό έφτασε ο ΟΦΗ στη Γαλλία απέναντι στη Ρεν, αλλά λύγισε στο 90' από το γκολ του Αΐτ Μπουντλάλ. Η Ρεν επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ κάνοντας την ανατροπή στο β' μέρος κι ενώ η ελληνική ομάδα μέχρι το 75' κρατούσε το προβάδισμα με το γκολ του Φούντα. Ο Ναγκιντά στο 76' έφερε το ματς στα ίσια.

Η κρητική ομάδα «πάγωσε» το «Ροαζόν Παρκ» στο 10ο λεπτό, με τον Ταξιάρχη Φούντα να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά, μετά από σέντρα ακριβείας του Αθανασίου. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν ν' απαντήσουν άμεσα και στο 16' βρέθηκαν μία ανάσα από την ισοφάριση. Το δοκάρι, όμως, σταμάτησε το σουτ του Αλ-Ταμαρί έξω από την περιοχή.

Πίεσαν οι γηπεδούχοι στη συνέχεια για να μην τους βρει το ημίχρονο πίσω στο σκορ, αλλά με σωστή αμυντική τακτική η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να μη χάσει το προβάδισμα που είχε πάρει στο ξεκίνημα με το πολύ όμορφο γκολ του Φούντα.

Η πίεση των παικτών της Ρεν συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Ες προσπάθησε είτε από τα πλάγια, είτε από τον άξονα, ωστόσο, οι Κρητικοί είχαν κλείσει όλους τους διαδρόμους κι εύκολα ή, δύσκολα δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να κάνουν τη μεγάλη φάση μπροστά στα καρέ του Χριστογεώργου.

Το ασφυκτικό... πρέσινγκ των παικτών της Ρεν απέδωσε καρπούς στο 76ο λεπτό, όταν ο Ναγκιντά με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσια, τη στιγμή που δύο λεπτά νωρίτερα ο ΟΦΗ είχε χάσει «χρυσή» ευκαιρία με τους Αϊτόρ και Νους για να «κλειδώσει» το παιχνίδι.

Κι ενώ όλα έδειχναν ισοπαλία, στο 90' ο Αΐτ Μπουντλάλ με σουτ μέσα από την περιοχή ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Γάλλους, γράφοντας το τελικό 2-1.

Ρεν: Σαμπά, Φρανκόφσκι (77’ Ρέινολντς), Κρέσγουελ, Αΐτ Μπουντλάλ, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (77’ Σισέ), Ρονζιέ (68’ Ντιά), Καμαρά, Μπλας (68’ Μαγιέντα), Λεπόλ, Ταμαρί (77’ Σουμαρέ)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68’ Καραχάλιος), Ντίκμαν (83’ Μπόρχα), Φούντας (46’ Αποστολάκης), Κόντρο (68’ Αϊτόρ), Κρίζμανιτς, Νικολάου, Νους (80’ Θεοδοσουλάκης), Πούγκουρας

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