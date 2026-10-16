L’Équipe και γαλλικός Τύπος για το Ρεν – ΟΦΗ: Τι γράφουν για την εμφάνιση της Κρητικής ομάδας

Τα γαλλικά ΜΜΕ παρουσιάζουν τη νίκη της Ρεν με 2-1 επί του ΟΦΗ, ως μια δύσκολη ανατροπή που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Παρά τη νίκη της, αναφέρουν ότι η Ρεν δεν έπεισε απόλυτα με την απόδοσή της.

Οι Γάλλοι αναγνωρίζουν ότι ο ΟΦΗ έφερε τη Ρεν σε δύσκολη θέση για μεγάλο μέρος του αγώνα, σημειώνοντας ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένος αμυντικά.

Η L’Équipe έχει στο ρεπορτάζ της τίτλο: «Η Ρεν ανατρέπει τον ΟΦΗ και χαρίζει στον Φρανκ Εζ την πρώτη ευρωπαϊκή του νίκη».

Το δημοσίευμα τονίζει ότι η Ρεν ήταν ανώτερη, αλλά για μεγάλο διάστημα δεν μπορούσε να μετατρέψει την υπεροχή της σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Τελικά, πήρε τη νίκη με το γκολ του Αΐτ Μπουντλάλ στο 90ό λεπτό, με σκορ 2-1.

Η L’Équipe αναγνωρίζει την αγωνιστική υπεροχή της Ρεν, αλλά επισημαίνει ότι η ομάδα δυσκολεύτηκε πολύ μέχρι να κάμψει την αντίσταση του ΟΦΗ.

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Το Maxifoot στο ρεπορτάζ του, εστιάζει στο τέλος του αρνητικού σερί του προπονητή Φρανκ Εζ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις: 19 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη. Παράλληλα σημειώνει ότι η Ρεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του ΟΦΗ, αλλά βρήκε τις λύσεις στο τέλος.





Eurosport France:«Η Ρεν ανατρέπει το παιχνίδι»

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Το Γαλλικό Eurosport επισημαίνει την κυριαρχία της Ρεν στην κατοχή της μπάλας, αλλά και τη μεγάλη δυσκολία της να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Τα στατιστικά που παραθέτει είναι ενδεικτικά: 67% κατοχή και 25 τελικές για τη Ρεν, έναντι μόλις 2 τελικών του ΟΦΗ.

TV5MONDE: Η Ρεν κυριάρχησε σε μια πολύ συμπαγή και κάπως πονηρή ελληνική ομάδα

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Τονίζει ότι ο ΟΦΗ ήταν ιδιαίτερα συμπαγής και δυσκόλεψε τους Γάλλους για μεγάλο διάστημα. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη νίκη της Ρεν σημαντική για την έναρξη της ευρωπαϊκής της πορείας, αλλά σημειώνει πως υπάρχουν ακόμη αγωνιστικά προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν. ' Η Ρεν κυριάρχησε στο τέλος σε μια πολύ συμπαγή και κάπως πονηρή ελληνική ομάδα.'' , τονίζεται στο ρεπορταζ του αγώνα.

RMC Sport: Η Ρεν δυσκολεύτηκε να διασπάσει μια πολύ συμπαγή άμυνα

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Ο τίτλος του ρεπορταζ του είναι χαρακτηριστικός: «Μια δύσκολη νίκη , χωρίς να πείσει πραγματικά». Η κριτική αφορά την αδυναμία της Ρεν να αξιοποιήσει νωρίτερα την υπεροχή της, απέναντι σε έναν ΟΦΗ που κράτησε το 1-0 μέχρι το 76ο λεπτό.

Στον πρόλογο υπογραμμίζει την συμπαγή άμυνα του ΟΦΗ: ''Μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ εναντίον της Στουρμ Γκρατς, η Σταντ Ρεν εξασφάλισε τη νίκη εναντίον του ΟΦΗ Κρήτης (2-1), στο 90' χάρη σε ένα γκολ του Αϊτ-Μπουντλάλ, ο οποίος σκόραρε δεκαπέντε λεπτά μετά τον Ναγκίντα. Έχοντας μείνει πίσω στο σκορ για μεγάλο μέρος του αγώνα, οι παίκτες της Ρέν δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν μια πολύ συμπαγή άμυνα, αλλά τελικά κατέκτησαν τους τρεις βαθμούς. ''

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