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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης - 1.400 αιτήσεις σε 2 μέρες

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clock 19:51 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης και σε ακριτικά νησιά προανήγγειλε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα, το οποίο παρέχει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα, κατά την τρίτη φάση του θα επεκταθεί και στα νησιά.

Σχετικά με τη δεύτερη φάση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έκανε γνωστό ότι μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα έχουν υποβληθεί 1.400 αιτήσεις.

Επιπλέον, εξήγησε ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις, μεταξύ άλλων, από τις Σέρρες, την Καστοριά και το Κιλκίς, αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα.

Σημείωσε, δε, ότι το πρόγραμμα λειτουργεί συνδυαστικά και με άλλες παροχές, όπως το «Σπίτι μου 3», το «Ανακαινίζω», την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς και τα νέα κέντρα υγείας. Όπως εξήγησε, το κονδύλι είναι διαθέσιμο και, εάν εξαντληθεί, θα ενισχυθεί, καθώς έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.

Η κ. Μιχαηλίδου έκανε επίσης γνωστό ότι μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευθεί ο οδηγός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή των σχεδίων των παρεμβάσεων, αρχικά για τα κλειστά διαμερίσματα.

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