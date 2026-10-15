«Πυρά» αντιπολίτευσης για τα καύσιμα: «Αναποτελεσματικά τα μέτρα, εμπαιγμός για τους πολίτες»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας και ζητούν κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μιλούν για εμπαιγμό της κυβέρνησης.

Το ΚΚΕ λέει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει 40% ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογραμμίζει τις ρεαλιστικές, όπως τονίζει, προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της Κ.Ε., Νίκος Παππάς λέει ότι η Ελλάδα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων.

Πυρά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στο ΕΡΤnews, είπε ότι οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα.

Συγκεκριμένα ο κ. Κουτσούμπας μιλώντας στο OPEN, τόνισε πως: «Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπώλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη».

Από την πλευρά του ο κ. Παππάς, δήλωσε ότι: «Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως: «είναι αδιανόητη πρώτα απ’ όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία».

Πηγή: ΕΡΤ

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