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ΚΡΗΤΗ

Μαρία Καρυστιανού: Επισκέψεις και ανοιχτή ομιλία στο Ηράκλειο την Παρασκευή και το Σάββατο

μαρία καρυστιανού
clock 18:32 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 η πρόεδρος του κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων και συναντήσεων.

Το πρόγραμμά της την Παρασκευή ξεκινά στις 12:00 με επίσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, ενώ στις 13:30 θα περπατήσει στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Στις 18:00 θα επισκεφθεί τον προτεινόμενο χώρο δημιουργίας δομής στους Αθανάτους και στις 19:30 θα πραγματοποιήσει ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ακρίβεια – Κόστος ζωής – Ενέργεια», στα γραφεία του κινήματος στο Ηράκλειο.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 13:00, θα επισκεφθεί τους οικίσκους των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι, ενώ στις 14:00 θα μεταβεί στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά.

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