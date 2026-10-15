Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από την κακοκαιρία (βίντεο)

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν.

Η νομαρχία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε σορός άνδρα κοντά στο πάρκο Σανταμπάτ, στο Κιαάτχανε, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίησή του. Νωρίτερα, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στο Φατίχ και ένας 34χρονος στο Σαριγέρ, όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι επιχειρώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο.

İstanbul Ayazağa Mimar Sinan'da sel sonrası son durum böyle görüntülendi. https://t.co/9reiOO8GHN — serbestiyet (@serbestiyetweb) October 15, 2026

Στο Σαριγέρ ακινητοποιήθηκαν οχήματα, ενώ εργαζόμενοι σε εργοστάσιο σκυροδέματος απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια εκσκαφέα. Στη Χηλή υπερχείλισε ποταμός, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, ενώ στο Μπέικοζ κατακλύστηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στο Μπεσίκτας κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης.

Η κακοκαιρία προκάλεσε διακοπές της κυκλοφορίας και ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Στο Γενίμποσνα πλημμύρισε σταθμός του μετρό και στο Μπάγτζιλαρ υπόγειο δημοτικού σχολείου. Δρόμοι παρέμειναν κλειστοί στο Κεμέρμπουργκαζ και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Νουρί Ασλάν, στο Μπέικοζ καταγράφηκαν έως 273,1 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, στο Σαριγέρ 208,1 και στο Εγιούπσουλταν 202,8. Ο νομάρχης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι θα καταγραφούν οι ζημιές και θα παρασχεθεί κρατική βοήθεια στους πληγέντες.

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