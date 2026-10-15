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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνεχίζει στην Προεδρία του "Ηράκλειο"ΟΑΑ ο Μιχάλης Δελάκης

Ηρακλειο
clock 19:20 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το 2016 εκλέχτηκε για πρώτη φορά στην Προεδρία του «Ηράκλειο» Ο.Α.Α. ο Μιχάλης Δελάκης. Και συνεχίζει ο αξιόλογος παράγοντας να προσφέρει έργο στον ιστορικό Σύλλογο…

Ήταν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος και εκλέχτηκε για να υπηρετήσει τον Σύλλογο για 4η θητεία (3 χρόνια η καθεμιά).

Από το παλιό Δ.Σ. δεν εκλέχτηκε ο Κυριάκος Πετράκης, ενώ νέο μέλος στο Δ.Σ. είναι ο Νίκος Μπαμπουλάκης.

Ο Σύλλογος αναφέρει:

«Σε πολύ καλό κλίμα και με μεγάλη συμμετοχή έγινε χθες η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Αντισφαιρίσεως και Αθλοπαιδειών “Ηράκλειο”.

Στην εκλογική διαδικασία μετείχαν 77 μέλη

Για πρόεδρος

1. Δελάκης Μιχαήλ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη

1. Μπλαβάκης Δημήτριος

2. Βασιλάκης Μιχαήλ

3. Μπαραμπούτη Φλώρα

4. Μαρκάκη-Ρυακιωτάκη Φραντζέσκα

5. Κληρονόμος Εμμανουήλ

6. Μπαμπουλάκης Νικόλαος

7. Πετράκης Ιωάννης

8. Αντωνοπούλου Ιωάννα

Εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη

Πετράκης Κυριάκος, Ραμουτσάκη Μίρκα, Παναγιωτάκη Αικατερίνη, Ζαχαρόπουλος Αναστάσιος, Λυδάκη Δήμητρα

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Εκλέγονται:

Καρκανάκη Μαρία, Κενδριστάκης Γιάννης, Μαυρομάτης Μανόλης

Τις αμέσως επόμενες μέρες τα εκλεγμένα μέλη θα συνεδριάσουν για να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ιστορικού Ομίλου».

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