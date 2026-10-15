«Πάμε Ανακύκλωση» 2026-2027: Για 3η χρονιά οι μαθητές του Αγίου Νικολάου προστατεύουν το περιβάλλον

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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει και τη σχολική χρονιά 2026–2027 την εκπαιδευτική δράση «Πάμε Ανακύκλωση», μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης Followgreen, με τη συμμετοχή Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου.

Η επίσημη έναρξη του φετινού σχολικού μαραθωνίου ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με επισκέψεις του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Μπελούκα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης και στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους στόχους, τη διαδικασία και τη σημασία της δράσης.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη σχολική κοινότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Περισσότερα από 16 σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και καλλιεργώντας από μικρή ηλικία την αξία της ανακύκλωσης.

Με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, συλλέγοντας χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες. Μέσα από αυτή τη βιωματική διαδικασία αποκτούν γνώσεις και συνήθειες που συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κεντρικός στόχος είναι το μήνυμα της ανακύκλωσης να μη μένει μόνο μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά να μεταφέρεται στις οικογένειες και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, σε συνεργασία με τη Recycling Project.

Περισσότεροι από 10 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς αποτυπώνουν τη σημαντική ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας και τη δυναμική της πρωτοβουλίας.

Συνολικά, τα σχολεία που συμμετείχαν συγκέντρωσαν 10.348 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών, και συγκεκριμένα:

- 8.283 κιλά χαρτιού

- 1.870 κιλά πλαστικού

- 133 κιλά αλουμινίου

- 62 κιλά μπαταριών

Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή τη φετινή χρονιά.

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Στηρίζουμε τα σχολεία μας μέσω της Followgreen

Οι επιδόσεις των σχολικών μονάδων θα καταγράφονται στην ειδική ενότητα «ΣΧΟΛΕΙΑ» της πλατφόρμας Followgreen, στη διεύθυνση:

https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/contest

Οι πολίτες που είναι μέλη της πλατφόρμας μπορούν να ενισχύουν την προσπάθεια των μαθητών, δωρίζοντας πόντους στο σχολείο της επιλογής τους.

Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα επιβραβεύσει όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, ενώ οι σχολικές μονάδες με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ανακύκλωση και στη συγκέντρωση πόντων θα λάβουν χρηστικά δώρα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά τη δράση και να συμβάλουν στην κοινή προσπάθεια για έναν Δήμο πιο καθαρό, πιο υπεύθυνο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ανακυκλώνουμε σωστά! Συμμετέχουμε ενεργά! Στηρίζουμε τα σχολεία μας!

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