Βουλή: Σύγκρουση Φλωρίδη – Βελόπουλου για φωτογραφίες οστών από τα Τέμπη (Βίντεο)

Καινούργιο επεισόδιο στη σύγκρουση του Υπουργού Δικαιοσύνης με τον Κυριάκο Βελόπουλο πυροδότησε η νέα παρέμβαση του Γιώργου Φλωρίδη, που υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες οστών που παρουσίασε στην Ολομέλεια ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είναι ζώων και όχι θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, επικαλούμενος έκθεση ανθρωπολόγου και δημόσιες αναρτήσεις συγγενών.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του κ. Βελόπουλου στην Ολομέλεια. Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, ζήτησε να ενημερωθεί για την ύπαρξη κουτιών με οστά και φωτογραφίες που βρίσκονται εκτός δικογραφίας και πληροφορήθηκε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είχαν εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, έκθεση ειδικού ανθρωπολόγου κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα οστά ανήκουν σε ζώα και όχι σε ανθρώπους, γεγονός που, όπως εξήγησε, αιτιολογεί τη μη συμπερίληψή τους στη δικογραφία.«Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω»

Σε υψηλούς τόνους, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για παραπληροφόρηση, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του «απάτη που ξεπερνά κάθε όριο».

«Αρχηγός κόμματος εδώ έφερε φωτογραφίες, που δεν τόλμησε μάλιστα να τις καταθέσει στα πρακτικά και τις άφησε εδώ στα έδρανα. Τελικά όλα αυτά είναι οστά ζώων. Δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για αυτή τη συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας υποστήριξε ότι το φωτογραφικό υλικό είχε παραδοθεί στον Κυριάκο Βελόπουλο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη.

Ο κ. Φλωρίδης επανήλθε, επιμένοντας ότι η έκθεση ανθρωπολόγου υπήρχε ήδη από το 2024 και ήταν γνωστή στους εμπλεκομένους στην υπόθεση. Όπως είπε, σε αυτήν τα οστά προσδιορίζονταν ως προερχόμενα από σκύλο και μικρή αγελάδα.

«Να σταματήσετε όλη αυτή την απάτη, δεν σας ωφελεί!», κατέληξε, απευθυνόμενος στην πλευρά της Ελληνικής Λύσης.

Οι αναρτήσεις συγγενών θυμάτων

Στο μεταξύ, ο Νίκος Πλακιάς και ο Βαγγέλης Βλάχος, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, προχώρησαν σε δημόσιες αναρτήσεις, διευκρινίζοντας ότι το επίμαχο υλικό αφορά οστά ζώων και όχι ανθρώπων.

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