Κώστας Τσουκαλάς: Το δίλημμα στις εκλογές θα είναι ποια παράταξη μπορεί να πάρει μέτρα υπέρ της κοινωνίας

Την ανάγκη για μία ολιστική προσέγγιση της ακρίβειας υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega.

«Χρειάζεται παρέμβαση στην προμηθευτική αλυσίδα για τα τρόφιμα. Θέλει να σπάσουν τα καρτέλ στην ενέργεια. Θέλει φορολόγηση των υπερκερδών. Θέλει να σταματήσει η φορολογική ασυλία στα funds -φέραμε πρόταση, προχθές για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Θέλει παρεμβάσεις για το στεγαστικό», τόνισε. Υποστήριξε ότι «το μεγάλο δίλημμα στις εκλογές θα είναι ποια παράταξη μπορεί πράγματι να έρθει και να πάρει μέτρα υπέρ της κοινωνίας. Μέτρα τα οποία δεν θα είναι του σταγονόμετρου και της τελευταίας στιγμής, όπως έχουμε συνηθίσει».

Καταλόγισε στη ΝΔ απουσία αντανακλαστικών, σημειώνοντας ότι «αν πράγματι είχαν αντανακλαστικά, δεν θα ήμασταν η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα, τη μεγαλύτερη ακρίβεια και με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη». Μιλώντας για το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και που ορίζει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, σημείωσε ότι «εμείς δεν υποτιμούμε κανένα μέτρο, αλλά ακόμα και το 1,55 έχει 40 με 45 λεπτά διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή πέρυσι, την ώρα που στη χώρα το εισόδημα είναι αποδυναμωμένο». Επεσήμανε ότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα, αλλά είναι και η πολύ μεγάλη ακρίβεια στα τρόφιμα και στα ενοίκια. «Άρα, στην Ελλάδα, όποιος θερμαίνεται στο σπίτι του με πετρέλαιο, όποιος μένει σε ενοίκιο και όποιος ταυτόχρονα κυκλοφορεί με αυτοκίνητο που παίρνει βενζίνη, είναι καταδικασμένος», σχολίασε.

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «δεν βγαίνουν από το κεφάλι μας, αλλά από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και από όσα λέει η αγορά». Ανέφερε ειδικότερα ότι «εμείς από την αρχή είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που μπορεί συνδυαστικά να ληφθούν στα πρατήρια και στα διυλιστήρια. Υπάρχει ο μηχανισμός, ο οποίος μπορεί τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα μεταφέρει ως μειωμένο συντελεστή φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα, θέση την οποία υιοθέτησε σε κυριακάτικη συνέντευξη του ο κ. Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη».

Επιπλέον είπε ότι αν η κυβέρνηση είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη στον τομέα των τροφίμων, των διυλιστηρίων, των τραπεζών, «θα είχαμε πιο μεγάλο χώρο δημοσιονομικό για να στηρίξουμε την κοινωνία στην ενεργειακή κρίση». Η κυβέρνηση, όμως, μένει θεατής και, όταν η αντιπολίτευση κινητοποιηθεί και φέρει προτάσεις και όταν η κοινωνία πια καταλάβει ότι η ίδια δεν έχει πρόθεση, εκεί αναγκάζεται να κάνει μερικά πράγματα», πρόσθεσε.







Σχετικά με την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού είπε πως «η ΕΛΑΣ επιλέγει στρατηγικά την όξυνση, στην οποία δεν θα ακολουθήσουμε», ενώ καταλόγισε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι «βγάζει μία-δύο ανακοινώσεις την ημέρα για την κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ βγάζει δεκαπέντε-είκοσι». «Είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα που έχει σηκώσει όλα τα κοινωνικά ζητήματα και ασκεί δυναμική αντιπολίτευση, την ώρα που οι θέσεις της ΕΛΑΣ μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει να έχει ίσες αποστάσεις», υποστήριξε. Ανέφερε ειδικότερα ότι «στα “κόκκινα” δάνεια έχει ταυτιστεί πλήρως με τον Μητσοτάκη, ενώ εμείς μιλάμε για προστασία πρώτης κατοικίας, κάτι που η ΕΛΑΣ δεν λέει. Στις συντάξεις ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν βγαίνει η 13η σύνταξη, σε αντίθεση με εμάς». Επιπλέον σχολίασε πως «όταν λέει ότι “αν το δημοσιονομικό συμβούλιο μου μετρήσει ένα μέτρο παραπάνω, θα το αφαιρέσω”, σημαίνει ότι αποδέχεται πλήρως το δημοσιονομικό πλαίσιο του κ. Μητσοτάκη».

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, η ΕΛΑΣ να μιλά για μονομέτωπο αγώνα» και πως «μονομέτωπο αγώνα κάνουμε εμείς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

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