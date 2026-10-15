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ΚΟΣΜΟΣ

TASS: Η Ρωσία δεν έχει ακόμη ξαναρχίσει τις εξαγωγές ντίζελ

πετρελαιο
clock 16:33 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ρωσία είναι έτοιμη να ξαναρχίσει σύντομα τις εξαγωγές ντίζελ, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ, ύστερα από συμφωνία που επετεύχθη με τις ΗΠΑ και τη μερική άρση των περιορισμών που είχε επιβάλει.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει τις παγκόσμιες αγορές με ντίζελ σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων και η κυβέρνησή του ήρε προσωρινά αμερικανικές κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα.

Η Ρωσία ήρε εν μέρει την απαγόρευση που είχε επιβάλει στις εξαγωγές ντίζελ από τις 10 Οκτωβρίου μετά τη συμφωνία αυτή. Ο Νόβακ δήλωσε επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση συζητεί περιορισμούς στις εξαγωγές υγραερίου.

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