Καταγγελία-κόλαφος από το ΠΑΓΝΗ: «Τι αξία έχουν οι κορδέλες όταν οι υποδομές καταρρέουν;»

Την επανεμφάνιση προβλημάτων με εισροή νερών και φθορές στις οροφές του ΠΑΓΝΗ καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ζητά την άμεση αποκατάσταση και στεγανοποίηση του κτιρίου, την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ανακαίνιση των ΤΕΠ δεν αρκεί για τη συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου, εφόσον παραμένουν προβλήματα στις υποδομές και στην υποστελέχωση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Οι εικόνες με τα νερά να στάζουν για ακόμη μία φορά από τις οροφές σε τμήματα του ΠΑΓΝΗ και τους κουβάδες να επιστρατεύονται για τη συλλογή τους αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από επικοινωνιακές φιέστες και πανηγυρικές ανακοινώσεις.

Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα της ανεπαρκούς συντήρησης των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου. Δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό», όπως συχνά απαντά η διοίκηση – όταν απαντά – στις καταγγελίες μας. Η εισροή νερών και οι πτώσεις τμημάτων οροφής σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι διαρκές και απαιτεί ουσιαστικές λύσεις.

Η ανεπαρκής συντήρηση των κτιριακών υποδομών δεν αφορά μόνο το ΠΑΓΝΗ. Παρόμοια περιστατικά καταγράφονται σε δημόσιες μονάδες Υγείας σε όλη τη χώρα, με πτώσεις τμημάτων οροφής στα νοσοκομεία της Λέρου, της Κορίνθου και στο Αγία Όλγα, εισροή βρόχινων υδάτων στον Ευαγγελισμό και πλημμύρες σε χώρους του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Αντίστοιχα προβλήματα έχουν αναδειχθεί και σε άλλα νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και στο Βενιζέλειο. Ο κατάλογος δεν έχει τέλος.

Αυτή είναι η συνέπεια της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων Υγείας από τις όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι τη σημερινή. Η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε ανεπαρκή συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, αλλά και στην επικίνδυνη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η ανάθεση εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες κοστίζει πολλαπλάσια από την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Οι συνέπειες είναι σοβαρές τόσο για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων όσο και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει την ανακαίνιση των ΤΕΠ ως μεγάλη επιτυχία, το ερώτημα είναι απλό: Τι αξία έχουν οι κορδέλες και οι φιέστες, όταν οι υποδομές του νοσοκομείου αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα;

Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη ανακαίνισης των ΤΕΠ. Οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι δικαιούνται σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους. Δεν μπορεί, όμως, ένα αποσπασματικό έργο να παρουσιάζεται ως απόδειξη συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος Υγείας, όταν παραμένουν οξυμένα τα προβλήματα υποχρηματοδότησης, συντήρησης και υποστελέχωσης.

Το ΠΑΓΝΗ δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές φιέστες. Έχει ανάγκη από ουσιαστική αναβάθμιση, επαρκή κρατική χρηματοδότηση, ασφαλείς και συντηρημένες εγκαταστάσεις και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Έχει ανάγκη από επαρκώς στελεχωμένες κλινικές, ανοιχτά κρεβάτια ΜΕΘ και ΤΕΠ που να μπορούν να εξυπηρετούν με ασφάλεια τους ασθενείς, χωρίς την εξάντληση των εργαζομένων.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Απαιτούνται συστηματικοί έλεγχοι, τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένες απαντήσεις από τους αρμόδιους για την έκταση των προβλημάτων και τον χρόνο αποκατάστασής τους.

Η πολιτική που αντιμετωπίζει την Υγεία με τη λογική του κόστους–οφέλους βάζει τις ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στις δημοσιονομικές προτεραιότητες και την εμπορευματοποίηση της Υγείας. Το τίμημα το πληρώνουν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι.

Απαιτούμε από τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ και το υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για:

Την άμεση έγκριση και υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης και στεγανοποίησης του κτιρίου.

Την ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων

Τον ουσιαστικό και συστηματικό έλεγχο και τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Οι εργαζόμενοι δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιείται η καθημερινή μας προσπάθεια για να εξωραΐζεται μια κατάσταση που απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Η ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων δεν μπορεί να περιμένει ούτε να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα!

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