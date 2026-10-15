Πάτρα: Στο νοσοκομείο 13 άτομα μετά από γεύμα σε κατάστημα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκαν 13 άτομα που γευμάτισαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από brunch ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα.

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.

Παράλληλα, η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Προχωρά η διαδικασία των εκταφών - Εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο

Κινητοποιήσεις στα σχολικά κυλικεία: Ζητούν voucher σίτισης και μέτρα στήριξης ενάντια στα λουκέτα