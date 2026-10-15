ΠΕΜ.15 Οκτ 2026 18:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 13 άτομα μετά από γεύμα σε κατάστημα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

ΕΚΑΒ
clock 18:07 | 15/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκαν 13 άτομα που γευμάτισαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από brunch ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα.

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.

Παράλληλα, η αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Προχωρά η διαδικασία των εκταφών - Εισαγγελική παραγγελία για το ολλανδικό εργαστήριο

Κινητοποιήσεις στα σχολικά κυλικεία: Ζητούν voucher σίτισης και μέτρα στήριξης ενάντια στα λουκέτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πατρα Δηλητηρίαση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis