Έκρηξη οργής στα Τίρανα: Συγκρούσεις, συλλήψεις και πυρκαγιές σε φοιτητικές κινητοποιήσεις

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία κλιμακώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, με φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομική καταστολή, σηματοδοτώντας την εντονότερη μέχρι στιγμής έκρηξη των αντικυβερνητικών διαμαρτυριών που ξεκίνησαν τον Μάιο. Χθες, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στους δρόμους των Τιράνων, με τους φοιτητές να ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία κορυφώνονται την ώρα που εντείνεται το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς η υποβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης και οι περιορισμένες προοπτικές για τους νέους τροφοδοτούν την αμφισβήτηση των κυβερνητικών πολιτικών.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα, όπου ορισμένοι πέταξαν τούβλα και πέτρες στο κτίριο, έσπασαν μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα και ανέτρεψαν κάδους απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο υπουργείο, καθώς και σε κοντινό υποκατάστημα της Raiffeisen Bank.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει το πλήθος, ενώ δεκαέξι άτομα συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις συγκρούσεις της προηγούμενης ημέρας είχαν τραυματιστεί έξι αστυνομικοί και είχαν προκληθεί σημαντικές ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια.

Οι οργανωτές των κινητοποιήσεων καταγγέλλουν τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ανεπαρκή οικονομική στήριξη και τις δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτηση.

Η δυσαρέσκεια έχει πλέον αποκτήσει ευρύτερη πολιτική διάσταση, με την κυβέρνηση Ράμα να αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κοτσίου, αναγνώρισε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, κάλεσε ωστόσο τους φοιτητές να αποστασιοποιηθούν από τη βία και τους βανδαλισμούς.

Αντίστοιχα αιτήματα για καλύτερες εκπαιδευτικές συνθήκες διατυπώνονται και στη Γαλλία, όπου μαθητές και φοιτητές πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων.

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν μια κοινή ανησυχία για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων. Χθες, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λαμβάνοντας τον λόγο κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι αναγνώρισε ότι «οι νέοι εκφράζουν δικαιολογημένες ανησυχίες», αλλά εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι ανησυχίες «γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και μετατρέπονται σε αστική βία με απαράδεκτες σκηνές».

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