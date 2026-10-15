Κινητοποιήσεις στα σχολικά κυλικεία: Ζητούν voucher σίτισης και μέτρα στήριξης ενάντια στα λουκέτα

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Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ιδιοκτήτες που έχουν τα σχολικά κυλικεία για τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη των σχολικών κυλικείων από επαγγελματίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα ζητούν χορήγηση ειδικών voucher σίτισης στους μαθητές, με στόχο την πρόσβασή τους σε υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα.

Όπως επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), ζητά φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του ΦΠΑ, οικονομικά μέτρα στήριξης και ένα δικαιότερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Για τους λόγους αυτούς τα σωματεία τους προχωρούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 14:00, σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, με κατάθεση υπομνημάτων στις Περιφέρειες.

Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες κυλικείων: Τα 14 αιτήματα

Οικονομική ενίσχυση των μαθητών και των οικογενειών τους με voucher για υγιεινά, σωστά προϊόντα από το σχολικό κυλικείο



Οικονομικά μέτρα στήριξης για τον κλάδο.



Απαλλαγή μισθώματος για τον πρώτο χρόνο προσαρμογής των παιδιών στα νέα δεδομένα.



Μείωση ΦΠΑ για τα σχολικά κυλικεία.



Φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης. Επιδότηση εκσυγχρονισμού εξοπλισμού.



Δωρεάν επιμόρφωση για τους επαγγελματίες του κλάδου.



Κοινές διατροφικές οδηγίες, κανόνες και νομοθεσία για οποιοδήποτε γεύμα παρέχεται στους μαθητές από κρατικές δομές και φορείς



Εμπλουτισμός της λίστα προϊόντων με τα επιτρεπόμενα υλικά ( κοτόπουλο + γαλοπούλα σε προϊόντα ή άλλη μορφή όπως nuggets).



Διαβάθμιση στις ποσότητες των ειδών ανάλογες των διατροφικών αναγκών των μαθητών ανά ηλικία.



Βελτίωση των υποδομών των σχολικών κυλικείων από το κράτος.



Τέλος στα εισερχόμενα παρανόμως delivery στα σχολεία Ισχύς ορίων και όρων για την άδεια εξόδου μαθητών από το σχολείο.



Συμμετοχή του κλάδου στον θεσμικό διάλογο για την διαμόρφωση αποφάσεων που μας αφορούν.



Έξω από τα σχολεία οι αυτόματοι πωλητές



Ουσιαστική στήριξη από το κράτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σχολικά κυλικεία: Τι ισχύει από φέτος

Τα σχολικά κυλικεία δεσμεύονται από ένα νέο, αυστηρό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας φέτος. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, τα κυλικεία επιτρέπεται να διαθέτουν αποκλειστικά υγιεινά τρόφιμα και σνακ, με ελεγχόμενα λιπαρά, σάκχαρα και νάτριο.

Τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται στα σχολικά κυλικεία

Φρούτα & Λαχανικά

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής (πλυμένα και συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες). Σημείωση: Στα νηπιαγωγεία και δημοτικά απαγορεύονται τα μικρά στρογγυλά φρούτα (π.χ. σταφύλια, κεράσια) για τον κίνδυνο πνιγμού.



Φρουτοσαλάτες (έως 150g) χωρίς προσθήκη ζάχαρης.



Φυσικοί χυμοί φρούτων (100% χυμός, χωρίς ζάχαρη, έως 330ml).



Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Φρέσκο γάλα (έως 500ml, με χαμηλά λιπαρά έως 1,8%).



Σοκολατούχο γάλα (έως 250ml).



Γιαούρτι (έως 200g, με λιπαρά έως 5%, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα).



Τυριά (λευκά ή κίτρινα, με έμφαση σε επιλογές με χαμηλά λιπαρά).



Αρτοσκευάσματα & Σνακ

Απλό κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, φρυγανιές και κράκερς (σε ατομικές συσκευασίες έως 50g).



Μουστοκούλουρα και σταφιδόψωμα (έως 60g).



Μπάρες δημητριακών (έως 40g, με προδιαγραφές για χαμηλή ζάχαρη).



Σάντουιτς / Τοστ (μόνο με ψωμί ολικής ή λευκό, τυρί, βραστή γαλοπούλα, ντομάτα, μαρούλι, ελιές ή αβγό).



Πίτες / Πίτσα (π.χ. τυρόπιτα, σπανακόπιτα με αγνό ελαιόλαδο, ή σπιτική πίτσα με τυρί και λαχανικά — χωρίς αλλαντικά ή έτοιμες σάλτσες).



Νερό & Αφεψήματα

Εμφιαλωμένο νερό (μη ανθρακούχο).



Αφεψήματα (τσάι βουνού, χαμομήλι, φασκόμηλο χωρίς ζάχαρη) — διατίθενται αποκλειστικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια/Λύκεια).





Τι απαγορεύεται

Αλλαντικά & επεξεργασμένο κρέας (π.χ. ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα).



Αναψυκτικά (ακόμα και τα zero/light), ενεργειακά ποτά και συσκευασμένοι χυμοί με ζάχαρη.



Πατατάκια, γαριδάκια και κάθε είδους αλμυρά σνακ με ενισχυτικά γεύσης.



Γλυκά, σοκολάτες, κρουασάν, ντόνατς, τσίχλες και καραμέλες.

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