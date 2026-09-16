Ηράκλειο: «Λουκέτο» σε σχολικά κυλικεία φέρνει η νέα λίστα προϊόντων για την υγιεινή διατροφή των μαθητών

Σε τροχιά πλήρους κατάρρευσης βρίσκεται ο κλάδος των σχολικών κυλικείων στο Ηράκλειο με τους επαγγελματίες να βρίσκονται σε απόγνωση λόγω του νέου, αυστηρότερου πλαισίου διάθεσης προϊόντων από το υπουργείο Υγείας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας . Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών σχολικών κυλικείων Ηρακλείου - Λασιθίου Άγγελο Φραγκιαδάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς ήδη 4 κυλικεία έχουν κλείσει οριστικά, πριν καλά καλά ανοίξουν τα σχολεία, ενώ ακόμη 15 συνάδελφοί του ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο άμεσα χάνοντας και την εγγυητική τους επιστολή που έχουν καταθέσει για να λάβουν μέρος στον σχετικό διαγωνισμό μίσθωσης του Δήμου Ηρακλείου με τα ποσά συνήθως να είναι υψηλά καθώς δε τους συμφέρει πλέον.

Ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, μιλώντας επίσης στο Ράδιο Κρήτη, ξεκαθάρισε ότι η προάσπιση της υγείας των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Όπως τόνισε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν για την εισαγωγή υγιεινών προτύπων διατροφής στα σχολεία με κρητικά προιόντα, στο πλαίσιο της Κρητικής διατροφής επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή υγιεινών επιλογών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για τη θωράκιση της υγείας των παιδιών και πλέον θα ξεκινήσουν αυστηροί και εντατικοί έλεγχοι από τα κλιμάκια της υπηρεσίας για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας.

Οι κυλικειάρχες του Ηρακλείου κάνουν λόγο για καθαρό αθέμιτο ανταγωνισμό που τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που οι ίδιοι υφίστανται αυστηρούς περιορισμούς, οι μαθητές μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα πατατάκια, σοκολάτες και αναψυκτικά από μίνι μάρκετ ή περίπτερα που λειτουργούν ακριβώς έξω από τις σχολικές αυλές.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, οι επαγγελματίες σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη ζητούν άμεσα:

- Αλλαγή του νομικού πλαισίου ώστε να γίνει πιο ρεαλιστικό και βιώσιμο.

- Γενναία μείωση των μισθωμάτων από τον Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να ισοσταθμιστεί η κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους και να αποφευχθούν τα μαζικά λουκέτα που θα αφήσουν τα σχολεία χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Μάλιστα σήμερα αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αντώνη Περισυνάκη ενώ έχουν ζητήσει συνάντηση και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη και Αντώνη Παπαδάκη όπου θα τεθούν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Η εφαρμογή των νέων αυστηρών υγειονομικών διατάξεων έχει περιορίσει δραματικά τα είδη που επιτρέπεται να φτάνουν στα χέρια των μαθητών. Τα σχολικά κυλικεία υποχρεούνται πλέον να πωλούν αποκλειστικά υγιεινά σνακ, με αποτέλεσμα να απαγορεύονται ρητά προϊόντα υψηλής κατανάλωσης.

Τι θα μπορούν να αγοράζουν οι μαθητές

Φρούτα και λαχανικά, φρέσκα φρούτα εποχής, φρέσκα λαχανικά σε ατομικές μερίδες, αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, φρουτοσαλάτες, κομπόστες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, γαλακτοκομικά, φρέσκο παστεριωμένο γάλα, κεφίρ, γιαούρτι χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ροφήματα γάλακτος με κακάο και χαμηλά λιπαρά, γαλακτοκομικά επιδόρπια που τηρούν τα προβλεπόμενα όρια σε λιπαρά και σάκχαρα, αρτοσκευάσματα και σνακ, κουλούρια, κριτσίνια και φρυγανιές ολικής άλεσης, μπισκότα που πληρούν τις προβλεπόμενες διατροφικές προδιαγραφές, σταφιδόψωμο, μουστοκούλουρα, στις προβλεπόμενες ποσότητες ρυζογκοφρέτες και καλαμποκογκοφρέτες, παστέλι, φυτικά επιδόρπια, ξηροί καρποί χωρίς αλάτι και ζάχαρη, μόνο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Τι θα ισχύει για τα σάντουιτς και τα τοστ

Τα σάντουιτς και τα τοστ μπορούν να παρασκευάζονται στο κυλικείο ή να διατίθενται τυποποιημένα, εφόσον περιέχουν επιτρεπόμενα συστατικά.

Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν: Ψωμί ολικής άλεσης, τυρί, βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, τόνο, αυγό, ελιές χωρίς κουκούτσι, ταχίνι ή φυστικοβούτυρο, μέλι, λαχανικά, αλλαντικά και μη εγκεκριμένα συστατικά δεν επιτρέπονται

Ποιες πίτες και πίτσες επιτρέπονται

Στον νέο κατάλογο περιλαμβάνονται: τυρόπιτα, πίτα λαχανικών, τυροκούλουρο, πίτσα χωρίς αλλαντικά, πίτες και πίτσες που περιέχουν αλλαντικά δεν μπορούν να διατίθενται.

Ποια προϊόντα βγαίνουν από τα κυλικεία

Με τη νέα διάταξη απαγορεύεται η πώληση σειράς προϊόντων που μέχρι σήμερα αποτελούσαν συνηθισμένες επιλογές των μαθητών. Στα απαγορευμένα περιλαμβάνονται: αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, πατατάκια, chips, γαριδάκια και άλλα αλμυρά σνακ, σοκολάτες γάλακτος και υγείας, παγωτά, τσίχλες και καραμέλες, κέικ, τσουρέκια,ντόνατς, γλυκά αρτοσκευάσματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές

Τέλος στα αλλαντικά και στις βαριές σάλτσες

Στους περιορισμούς περιλαμβάνονται επίσης συγκεκριμένα τρόφιμα και συστατικά που χρησιμοποιούνται ευρέως σε σάντουιτς και άλλα πρόχειρα γεύματα. Δεν επιτρέπονται: Ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα, μορταδέλα, πάριζα, σαλάμι και λοιπά αλλαντικά.

Διαβάστε επίσης: