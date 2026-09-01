Βουνό τα λουλούδια στην τελευταία κατοικία του Μαζωνάκη στη Νίκαια

Αρκετοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στο Γ' Νεκροταφείο για να αφήσουν ένα λουλούδι ή ένα σημείωμα τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γι' αυτό και τα λουλούδια στον τάφο του έχουν γίνει ένα βουνό όπως και τα χαρτάκια με τρυφερά μηνύματα αγάπης αλλά και θλίψης για τον χαμό του.

Μάλιστα, στο μνήμα βρέθηκε η αδελφή του Βάσω με τον σύντροφό της Δημήτρη Μακρυνιώτη ο οποίος τη βοηθούσε να καθαρίσει τον χώρο και να τακτοποιήσει τα λουλούδια του κόσμου.

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