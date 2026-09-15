Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

Στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε ο Νίκος Βουρλιώτης και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και στην ιστορία πίσω από τη δημιουργία του τραγουδιού «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

«Ενώ όλα τα υπόλοιπα τα είχα προσπαθήσει πολύ, τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν την προσπάθησα, προέκυψε. Υπήρξε τότε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί. Και στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγαίνουμε και να λέμε κάτι μαζί»

«Εκεί, λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι, με το οποίο να «συναντηθούμε». Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο, το οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι, 26 ο Γιώργος, 28 εγώ, εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά; Το σημείο αναφοράς!», είπε.

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