Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Γιώργος Φλωρίδης - Δείτε σε ποια περιφέρεια

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Στη βάσανο της ψήφου, θα μπει στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης.

Στις 27 Ιουνίου 2023 διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.







Ο Γιώργος Φλωρίδης διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (30 Οκτωβρίου 1998 – 13 Απριλίου 2000), υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό (13 Απριλίου 2000 – 24 Οκτωβρίου 2001), υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (24 Οκτωβρίου 2001 – 7 Ιουλίου 2003) και υπουργός Δημόσιας Τάξης (7 Ιουλίου 2003 – 10 Μαρτίου 2004).

Το 2010 αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και παραιτήθηκε από την έδρα του. Στις 7 Ιανουαρίου 2015 συμπαρατάχθηκε με το ΠΑΣΟΚ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματος για τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Τον Οκτώβριο του 1994 εξελέγη Νομάρχης Κιλκίς και, ένα χρόνο αργότερα, εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΕΝΑΕ). Από το 1996 έως το 2011 διετέλεσε Βουλευτής Ν. Κιλκίς, εκλεγμένος σε πέντε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις.

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