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GOSSIP - LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Πρίγκιπα Χάρι

πρι
clock 18:00 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram επέλεξε η Μέγκαν Μαρκλ να ευχηθεί στον πρίγκιπα Χάρι για τα 42α γενέθλιά του.

Η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες μαζί με τα παιδιά τους.

«Είναι απλά ο καλύτερος. Χρόνια Πολλά, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.


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A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

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