Μέγκαν Μαρκλ: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Πρίγκιπα Χάρι

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Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram επέλεξε η Μέγκαν Μαρκλ να ευχηθεί στον πρίγκιπα Χάρι για τα 42α γενέθλιά του.

Η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες μαζί με τα παιδιά τους.

«Είναι απλά ο καλύτερος. Χρόνια Πολλά, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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