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Συντάξεις Οκτωβρίου: Αυτές είναι οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής για ΟΑΕΕ, Δημόσιο, ΙΚΑ, ΝΑΤ

ΑΤΜ - χρήματα - συντάξεις
clock 16:16 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου από τον ΕΦΚΑ. Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ κάνει γνωστές τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συνεπώς, όπως συμβαίνει πάντα, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη πληρωμή για πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

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