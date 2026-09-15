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ΚΡΗΤΗ

Τα διόδια στον ΒΟΑΚ στο επίκεντρο νέας Κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Χάρη Μαμουλάκη

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗς
clock 15:15 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα διόδια στον ΒΟΑΚβρίσκονται στο επίκεντρο της νέας Κοινοβουλευτικής παρέμβασης του ανεξάρτητου Βουλευτή ΗρακλείουΧάρη Μαμουλάκη, ο οποίος ζητάει με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, αντίγραφο της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της εγκριτικής απόφασής της, σχετικά με το ύψος των διοδίων που θα επιβληθούν στους χρήστες του ΒΟΑΚ.

Με την ΑΚΕ γίνεται αναφορά στο ιστορικό της σύμβασης 35ετούς παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο, καθώς και στα οικονομικά δεδομένα του. Σημειώνεται επίσης ότι ενώ ο κυρωτικός νόμος ψηφίστηκε το Μάϊο και δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2025, εντούτοις, σύμφωνα με την παρ.4.3.1 του εσωτερικού άρθρου 4 της κυρωθείσας σύμβασης, η έναρξη της περιόδου παραχώρησης τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης, σωρευτικά εντός 8 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, των προϋποθέσεων της παρ.4.3.2 που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του ύψους των Διοδίων Τελών που επιβάλλονται στους χρήστες.

Γι’ αυτό και ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία αντιγράφου της σχετικής αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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Χάρης Μαμουλάκης Βοακ
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