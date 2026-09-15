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Κρήτη: Στο νοσοκομείο μητέρα και η 6χρονη κόρη της μετά από άγρια επίθεση σκύλου

σκύλος
clock 09:53 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύονται μία 27χρονη γυναίκα από την Αλβανία και η 6χρονη κόρη της μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκαν από δεσποζόμενο σκύλο, στον Σταυρωμένο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος επιτέθηκε αρχικά στο παιδί δαγκώνοντάς το στα χέρια και στην προσπάθειά της η μητέρα να το προστατεύσει, δέχθηκε και η ίδια δαγκώματα στα χέρια και στα πόδια.

Μητέρα και κόρη διεκομίσθησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα στα τραύματά τους, ωστόσο παραμένουν νοσηλευόμενες.

Ο 66χρονος ιδιοκτήτης του μεγαλόσωμου σκύλου συνελήφθη και παρά το γεγονός ότι η 27χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτεπαγγέλτως, ενώ του επεβλήθη και πρόστιμο.

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