Tα ζώδια της Τρίτης

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Τα ζώδια της Δευτέρας

ΚΡΙΟΣ: Η βοήθεια των άλλων θα αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη και θα σας βοηθήσει να κάνετε πράγματα που μόνοι σας ίσως δεν θα τα καταφέρνατε.

ΤΑΥΡΟ: Είναι μια μέρα μεγάλης επαγγελματικής ανόδου και η σημαντική προσφορά σας σε αυτόν τον τομέα θα εκτιμηθεί από τους συνεργάτες σας και θα σας φέρει στην κορυφή.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δώστε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας απ’ ό,τι συνηθίζατε μέχρι τώρα για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, χωρίς να αφήσετε ευκαιρίες να πάνε χαμένες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Βρεθείτε όσο μπορείτε περισσότερο με τα πολύ αγαπημένα σας πρόσωπα, όταν δε θα έχετε και τόσο μεγάλη διάθεση για κοινωνικότητες.

ΛΕΩΝ: Μπορεί οι παροδικές εντάσεις να μη σας αφήνουν να σκεφτείτε λογικά, αλλά καινούριες συνεργασίες είναι στα σκαριά και τελικά θα βγει κάτι πολύ θετικό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Επενδύστε κάποια χρήματα στον επαγγελματικό σας χώρο, κυρίως σε πρακτικούς τομείς, χωρίς να το παρακάνετε και χωρίς να σας πιάνουν ανασφάλειες.

ΖΥΓΟΣ: Αφήνετε τα συναισθήματά σας να κυριαρχήσουν χωρίς να ακούτε τη φωνή της λογικής, καθώς τα μόνα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν είναι τα αισθηματικά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αναπτύξτε την ανάγκη που έχετε να διαλευκάνετε θέματα που αφορούν κυρίως τις σχέσεις σας με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Να θυμάστε πως σας περιτριγυρίζουν σημαντικότατες ευκαιρίες, γι’ αυτό σκεφτείτε πολύ καλά ποιες απ’ όλες θα διαλέξετε πριν δώσετε απαντήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σίγουρα σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε αρκετά από πολλά πράγματα που ελπίζατε και ποθούσατε να υλοποιηθούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Επειδή έχετε αναλάβει πολλά πράγματα και ετοιμάζεστε να αναλάβετε ακόμη περισσότερα, φροντίστε να έχετε αυξήσει τις άμυνες του οργανισμού σας.

ΙΧΘΥΣ: Θα χρειαστεί να παραβρεθείτε σε πολλές εκδηλώσεις και να αποδεχθείτε αρκετές προσκλήσεις, προκειμένου να ενισχύσετε το προφίλ σας και να πετύχετε τους στόχους σας.

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