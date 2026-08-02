Τα δύο μέτωπα στην οικονομία: Οι μειώσεις φόρων και η μάχη κατά της ακρίβειας

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή συντηρεί την κρίση στην διεθνή αγορά ενέργειας και διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και προετοιμάζει τις γραμμές άμυνας στην οικονομική πολιτική στην περίπτωση που δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στο Ιράν.

Κεντρικός στόχος είναι είτε να αναχαιτιστούν νέα κύματα ακρίβειας τους επόμενους μήνες, με παρεμβάσεις στην αγορά για τη μείωση των τιμών βασικών ειδών, είτε να απορροφηθούν οι κραδασμοί που προκαλούν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι υψηλές τιμές της ενέργειας με μειώσεις φόρων και ελαφρύνσεις που αποτελούν άλλωστε σταθερό βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής.

Ήδη ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται οι μειώσεις φόρων και οι ελαφρύνσεις που θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ. Και στα δύο πεδία, των τιμών και των ελαφρύνσεων αναμένονται ανακοινώσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Οι γραμμές άμυνας

Με άλλα λόγια, στην πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην ακρίβεια που τροφοδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, περιλαμβάνονται οι έκτακτες επιδοτήσεις στις τιμές των καυσίμων καθώς και η παρέμβαση για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στην δεύτερη (παράλληλη) γραμμή άμυνας εντάσσεται η μείωση των φόρων και οι ελαφρύνσεις για την μεγάλη πλειοψηφία των συνεπών φορολογούμενων. Οι αποφάσεις για τις μειώσεις φόρων-ελαφρύνσεις αναμένεται να κλειδώσουν το δεύτερο 15νθήμερο του Αυγούστου στις συσκέψεις που θα έχει το οικονομικό επιτελείο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.

Στο πακέτο της ΔΕΘ, σύμφωνα με τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, θα περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων για τους συνεπείς φορολογούμενους και τη μεσαία τάξη με ιδιαίτερη έμφαση τους επαγγελματίες και τις ενισχύσεις προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελαφρύνσεις που εξετάζονται αφορούν επίσης εργαζόμενους, επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και νοικοκυριά που πιέζονται από το στεγαστικό ζήτημα. Επιπλέον το πακέτο της οικονομικής πολιτικής θα περιλαμβάνει νέους στόχους για τον κατώτατο μισθό οι οποίοι θα ξεδιπλώνονται σε ένα χρονοδιάγραμμα τετραετίας από το 2027 έως το 2030.

Στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων η κυβέρνηση, δια των αρμοδίων υπουργών της, έχει κάνει σαφές ότι αν χρειαστεί θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις με πρόσθετες επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο μέτωπο των τιμών των βασικών καταναλωτικών προϊόντων σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Οι βιομηχανίες, ήδη, έχουν αρχίσει να αποστέλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κωδικούς προϊόντων με μειώσεις τιμών από 5% έως και πάνω από 20%. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου. Θα συμπληρωθεί από ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση από τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου απο τις αρχές Σεπτεμβρίου να φανούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να ληφθούν έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί περαιτέρω και εντείνει την ενεργειακή κρίση.

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