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ΚΡΗΤΗ

Μεσαρά: Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οδηγός μηχανής

εκαβ νυχτα
clock 07:27 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Μεσαρά, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, όταν μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας ξέφυγε της πορείας της με συνέπεια ο οδηγός να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μοτοσυκλετιστής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας μοιρών και από εκεί στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο του ηρακλείου προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του.

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