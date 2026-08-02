Μεσαρά: Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Μεσαρά, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, όταν μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας ξέφυγε της πορείας της με συνέπεια ο οδηγός να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μοτοσυκλετιστής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας μοιρών και από εκεί στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο του ηρακλείου προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του.

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