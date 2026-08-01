Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Έγινε στάχτη ο καλύτερος πνεύμονας της Αττικής», λένε οι κάτοικοι

Κάτοικοι που διατηρούν εξοχική κατοικία στην περιοχή Προσήλι, κοντά στο Πόρτο Γερμενό, περιέγραψαν την εικόνα ολικής καταστροφής που αντίκρισαν το Σάββατο (1/8), μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό έκαψε δεκάδες σπίτια, με τους κατοίκους να μιλούν για γειτονιές που έχουν μετατραπεί σε στάχτη, ενώ η αναζωπύρωση στην Αγία Παρασκευή συνέχιζε να δυσκολεύει το έργο της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, η Σουλτάνα Λουκίδου και ο σύζυγός της Μπάμπης Ριζογιάννης, κάτοικοι Αιγάλεω, έφτασαν στο Προσήλι για να διαπιστώσουν την κατάσταση του εξοχικού τους, το οποίο τελικά γλίτωσε από τις φλόγες την τελευταία στιγμή. Η ευρύτερη περιοχή, όμως, δεν είχε την ίδια τύχη.

Τι περιέγραψαν οι κάτοικοι στο Προσήλι

Οι δύο κάτοικοι ανέφεραν: «Εμείς δεν ήμασταν εδώ. Απλώς ήρθαμε για να δούμε τι ζημιά έχει πάθει το σπίτι μας. Είναι γύρω γύρω όλα τα δάση, τα ελαιόδεντρα καμένα. Ένα μέρος από τη γειτονιά μας δεν κάηκε, αλλά τα υπόλοιπα έχουν γίνει στάχτη. Ειδικά στον οικισμό Άσπρα Σπίτια, το 90% είναι καμένο. Έχει γίνει κάρβουνο. Η φωτιά πέρασε απέναντι στο βουνό και δεν ξέρω αν από εκεί κατεβαίνει για Μέγαρα. Μεγάλη φωτιά, τεράστια!».

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μαρτυρία τους , όσοι έχασαν τα σπίτια τους στην περιοχή είναι κυρίως εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα. «Δυστυχώς οι άνθρωποι εκεί είναι μεροκαματιάρηδες, είναι απλοί άνθρωποι», σημείωσαν και πρόσθεσαν: «Και είναι αμαρτία όλο αυτό που έχει συμβεί. Το κομμάτι το οποίο είχε μείνει παρθένο από τη φωτιά του 2009, αυτή τη φορά κάηκε, βρήκε πρόσφορο έδαφος».

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν την κατάσβεση

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση του ανέμου περιόρισαν σημαντικά τις δυνατότητες κατάσβεσης, αναγκάζοντας πολλούς ιδιοκτήτες να προσπαθήσουν μόνοι τους να προστατεύσουν την περιουσία τους.

«Υπάρχουν πολλές δυνάμεις, αλλά είναι αδύνατη η κατάσβεση στην περιοχή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», είπε το ζευγάρι στο Orange Press Agency και τόνισε: «Είναι τρομακτική η αναζωπύρωση. Δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός για να μπορέσουν να κάνουν την κατάσβεση. Περιμένουν μήπως κοπάσει ο αέρας και έρθουν τα εναέρια μέσα. Μπροστά στο σπίτι μου είχε αναζωπυρώσεις και τις σβήναμε εμείς».

Η καταστροφή από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

Πάντως, η μαρτυρία των δύο κατοίκων συνοδεύει ένα ευρύτερο σκηνικό καταστροφής στην περιοχή. Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί και σε αυτοκίνητα, καθώς και σε πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούσαν στην περιοχή. Στη μάχη κατά της φωτιάς έχουν συμμετάσχει εκατοντάδες πυροσβέστες, ενώ πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μέσω θαλάσσης λόγω της εξάπλωσης των φλογών προς την παράκτια ζώνη.

Κλείνοντας τη μαρτυρία τους, οι κάτοικοι περιέγραψαν με πικρία την έκταση της καταστροφής, λέγοντας: «Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε όλο. Ένας πνεύμονας πολύ δυνατός. Ο καλύτερος πνεύμονας της Αττικής καταστράφηκε παιδιά. Κρίμα, κρίμα, τίποτα άλλο!».

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