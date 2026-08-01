Μέτωπο ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Για να φτάσει στην Ιθάκη, έγινε ο Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη»

Με το προβάδισμα στο χώρο της Κεντροαριστεράς να είναι ζήτημα (πολιτικής) επιβίωσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συνεχίζουν να «σφάζονται», ανταλλάσσοντας αιχμηρές ανακοινώσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την πίεση στο νεοσύστατο κόμμα Τσίπρα, εγείροντας ερωτήματα γύρω από την χρηματοδότηση, ενώ αφήνει αιχμές για συμφέροντα που «αγκαλιάζει» ο πρώην πρωθυπουργός.





ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων



Χωρίς να δίνει την παραμικρή απάντηση για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματος του, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με θράσος τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ.

Εχει λύσει προφανώς το ζήτημα της λειτουργίας του δικού του κόμματος μέσα από τις χορηγίες της ολιγαρχίας. Κρίμα που δεν θα εφαρμόσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μέσα στα χρέη και με εργαζόμενους στα όρια της οικονομικής απόγνωσης και κατόπιν μεθόδευσε να βυθίσει στο πολιτικό τέλμα.

Ο Πρωθυπουργός που υπέκυψε στις ορέξεις των τραπεζών, έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοανακηρύσσεται έντιμος και αυτοθαυμάζεται. Αργά κατάλαβε μέσα στην αλαζονεία του πώς πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Τον πήραν χαμπάρι και οι πιο καλοπροαίρετοι.



Στην προσπάθεια του να φτάσει στην "Ιθάκη" της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη.

Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων».

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