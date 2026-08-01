ΣΑΒ.01 Αυγ 2026 18:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΜΟΡΦΙΑ

Αυτό είναι το προϊόν που θα χρειαστείς για φωτεινό βλέμμα και όχι δεν είναι concealer!

concealers
clock 18:09 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μπορεί το concealer να αποτελεί το παραδοσιακό όπλο για τη φωτεινότητα κάτω από τα μάτια, όμως ένα νέο trend ανατρέπει τα δεδομένα, βάζοντας στο επίκεντρο το highlighter. Η νέα αυτή τάση, που κερδίζει συνεχώς έδαφος στο διαδίκτυο, εστιάζει στη φυσική λάμψη και όχι στην απόλυτη κάλυψη. Το αποτέλεσμα; Ένα φρέσκο και ξεκούραστο βλέμμα, απαλλαγμένο από το βαρύ αποτέλεσμα που δημιουργούν οι πολλές στρώσεις μακιγιάζ.

Το συγκεκριμένο makeup trick βασίζεται στη σωστή αντανάκλαση του φωτός. Αντί να καλύπτουμε εξ ολοκλήρου τους μαύρους κύκλους, εφαρμόζουμε μια μικρή ποσότητα υγρού ή κρεμώδους highlighter στα σημεία όπου δημιουργούνται οι σκιές, χαρίζοντας στην περιοχή περισσότερη φωτεινότητα και μια πιο «ζωντανή» όψη. Το αποτέλεσμα είναι διακριτικό και ιδιαίτερα δροσερό, κάτι που το κάνει ιδανική επιλογή και για τους καλοκαιρινούς μήνες.



Για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, επιλέγουμε ένα highlighter με λεπτόκοκκη λάμψη και υγρή ή κρεμώδη υφή, σε απόχρωση που ταιριάζει στον τόνο της επιδερμίδας μας. Εφαρμόζουμε μικρή ποσότητα στην εσωτερική γωνία και κατά μήκος της περιοχής κάτω από τα μάτια και στη συνέχεια σβήνουμε απαλά το προϊόν με τα δάχτυλα ή ένα σφουγγαράκι, ώστε να ενσωματωθεί φυσικά στην επιδερμίδα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το concealer παύει να έχει θέση στο νεσεσέρ μας. Αν οι μαύροι κύκλοι είναι πιο έντονοι ή χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κάλυψη, μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο προϊόντα, χρησιμοποιώντας πρώτα το highlighter και στη συνέχεια μια μικρή ποσότητα concealer μόνο στα σημεία που χρειάζεται.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πόσο αθώο είναι το καλοκαιρινό φλερτ;

Σγουρά μαλλιά: Συμβουλές που κάθε σγουρομάλλα πρέπει να ξέρει

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μάτια Μαύροι Κύκλοι απόχρωση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis