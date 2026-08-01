Ρωσίδα σταρ του OnlyFans γλίτωσε τη φυλακή αλλά τιμωρήθηκε με πρόστιμο και απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου

Η Ρωσίδα δημιουργός περιεχομένου στο Only Fans Σοφία Βερσίνινα, 21 ετών, απέφυγε τη φυλάκιση, ωστόσο καταδικάστηκε σε χρηματικό πρόστιμο περίπου 60.000 δολαρίων και της επιβλήθηκε τριετής απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου, στο πλαίσιο της εκστρατείας των ρωσικών αρχών κατά της πορνογραφίας.

Το δικαστήριο της Μόσχας την έκρινε ένοχη για παραγωγή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής τριών ετών και έξι μηνών σε σωφρονιστική αποικία.

Η 21χρονη παραδέχθηκε την ενοχή της και εξέφρασε μεταμέλεια, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να της επιβάλει τριετή ποινή φυλάκισης με αναστολή, αποφεύγοντας προς το παρόν τον εγκλεισμό. Ωστόσο, εάν παραβιάσει τους όρους της απόφασης, η ποινή μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Παράλληλα, της απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που ουσιαστικά την εμποδίζει να συνεχίσει την επαγγελματική της δραστηριότητα στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η Βερσίνινα, γνωστή και με το ψευδώνυμο Sonya Marmeladova, φέρεται να είχε αποκομίσει περισσότερα από 400.000 δολάρια από την πώληση υλικού ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους Ρώσους εισαγγελείς. Οι Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι διέθετε ανάλογο περιεχόμενο και μέσω της εφαρμογής Telegram, ενώ διέμενε σε πολυτελές ρετιρέ στη Μόσχα.

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