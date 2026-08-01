Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετακομίζει σε νέο σπίτι και το έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της. Το μοντέλο στέκεται μπροστά από τις άδειες ντουλάπες και τις κούτες, κρατώντας το κεφάλι της.

«Το να μετακομίζεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM, των καλοκαιρινών εκπτώσεων της GRÈS, του λανσαρίσματος της συλλογής για τη νέα σεζόν και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια», έγραψε με χιούμορ στην ανάρτηση.

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