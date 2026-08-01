Ρέθυμνο: Συνελήφθη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο για κλοπές κοσμημάτων από δωμάτια πελατών

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Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται μία 24χρονη εργαζόμενη σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, η οποία κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν την ιδιότητά της για να αφαιρεί κοσμήματα από δωμάτια πελατών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για κλοπή κοσμημάτων αξίας περίπου 10.000 ευρώ, ενώ η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση ακόμη μίας παρόμοιας υπόθεσης που είχε σημειωθεί το 2025. Κατά την έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των κλοπιμαίων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων, η προέλευση των οποίων διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη χθες (31.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 24χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπής κοσμημάτων.

Ειδικότερα, την 30.07.2026 άγνωστος αφαίρεσε από δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας (10.000) ευρώ περίπου.

Από τη διενεργούμενη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι η 24χρονη ως εργαζόμενη στο ξενοδοχείο διέπραξε την εν λόγω κλοπή. Επιπλέον από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι την 16.06.2025 με τον ίδιο τρόπο δράσης αφαίρεσε από δωμάτιο που διέμενε έτερος αλλοδαπός κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες (31.07.2026) διενεργήθηκε έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση τους, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

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