Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών-Λαμίας: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από σύγκρουση δύο φορτηγών στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση της Τροχαίας και των σωστικών συνεργείων για τη διαχείριση του συμβάντος.

Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 7:00, στο 123ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, στην περιοχή του Μαρτίνου. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος, ενώ το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος κατάφερε να βγει εγκαίρως από την καμπίνα και να σωθεί, ωστόσο ο οδηγός του ανατραπέντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός.

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Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά κάλυψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του δυστυχήματος, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ).

Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 115ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα η εκτροπή πραγματοποιείται από το 125ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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