Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Σε εξέλιξη απεγκλωβισμοί από το λιμάνι – Εκκενώνεται η Ψάθα

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Εκτός ελέγχου το τεράστιο πύρινο μέτωπο 10 -13 χιλιομέτρων στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης και νέο μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι για τον απεγκλωβισμό τους.

Νέο μέτωπο άνοιξε στο απέναντι βουνό, στην πλευρά του Μύτικα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν τουλάχιστον έξι Canadair για την κατάσβεση της φωτιάς.

Περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Δύσκολη μέρα το Σάββατο με 9 μποφόρ

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