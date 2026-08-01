ΣΑΒ.01 Αυγ 2026 07:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Σε εξέλιξη απεγκλωβισμοί από το λιμάνι – Εκκενώνεται η Ψάθα

φωτια πορτο γερμενο
clock 07:20 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Εκτός ελέγχου το τεράστιο πύρινο μέτωπο 10 -13 χιλιομέτρων στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης και νέο μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι για τον απεγκλωβισμό τους.

Νέο μέτωπο άνοιξε στο απέναντι βουνό, στην πλευρά του Μύτικα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν από την Ψάθα προς το Αλεποχώρι. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί ξεκίνησαν να επιχειρούν τουλάχιστον έξι Canadair για την κατάσβεση της φωτιάς.

Περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Δύσκολη μέρα το Σάββατο με 9 μποφόρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά πόρτο γερμενό
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis