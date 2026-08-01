ΟΦΗ: Δυνατό φιλικό σήμερα κόντρα στη Βίλεμ

Το τρίτο φιλικό προετοιμασίας δίνει σήμερα ο ΟΦΗ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βίλεμ στο «Koning Willem II Stadion» του Τίλμπουργκ (15:30 ώρα Ελλάδας - Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της παραμονής του στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες των «ασπρόμαυρων», απέναντι σε έναν αντίπαλο που ετοιμάζεται για την έναρξη της Eredivisie και θα χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ως την τελευταία του πρόβα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Για τον Χρήστο Κόντη, το φιλικό προσφέρει μία ακόμη ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και αγωνιστικά σχήματα, αλλά και να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, καθώς η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία. Το τεχνικό επιτελείο αναμένεται να μοιράσει χρόνο συμμετοχής στους περισσότερους ποδοσφαιριστές, ενώ αναμένεται να παίξουν για πρώτη φορά οι νεοαποκτηθέντες Αϊτόρ και Νικολάου.

Από την άλλη πλευρά, η Βίλεμ, η οποία επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου, αναμένεται να παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς το σημερινό παιχνίδι αποτελεί την τελική της πρόβα πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην εικόνα που θα παρουσιάσει ο ΟΦΗ απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο όσο και στα συμπεράσματα που θα βγάλει ο Χρήστος Κόντης, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

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