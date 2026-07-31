Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωση ότι η μητέρα της είναι «απίστευτα τοξική»

Η Χριστίνα Παππά πριν λίγες ημέρες μέσα από ένα βίντεο χαρακτήρισε τη μητέρα της "τοξική". Μετά τις αντιδράσεις, η Χριστίνα Παππά έκανε μία νέα ανάρτηση, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνη, παρά το γεγονός πως την ταλαιπωρεί.

«Αχ! Την μητέρα μου την αγαπώ διότι με γέννησε, με μεγάλωσε μέχρι τα 16 μου που γέννησα! Την αγαπώ και μπορώ να σκοτώσω άνθρωπο αν την πειράξει κάποιος! Δεν σημαίνει ότι μου ταιριάζει ο χαρακτήρας της! Όπως σε κάθε οικογένεια και από ότι είδα σε πολλές δυστυχώς και σας συμπάσχω, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματικό μέλος! Εγώ είπα αυτά που νιώθω και είναι αλήθεια, διότι σαν παιδί της μάνας μου πονάω! Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπώ, και πάντα τη δικαιολογώ διότι είναι μια κουρασμένη και πονεμένη γυναίκα! Απλά αυτές οι κατσαρίδες που βγήκαν από τον βόθρο και γράψανε σε αναδημοσιεύσεις διότι στο δικό μου δεν μπορούν, τους έχω κάνει block τους λυπάμαι αυτούς τους πραγματικά τοξικούς για την μίζερη ζωή τους! Οι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι όλοι βιώνουμε καταστάσεις, είτε καλές, είτε κακές! Προσπαθούμε πάντα να δούμε την καλή πλευρά των καταστάσεων και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση! Εγω τουλάχιστον νιώθω αληθινός αυθεντικός άνθρωπος χωρίς ψευτιές μέσα μου! Μαμά σ' αγαπώ και ας με ταλαιπωρείς. Να με έχει καλά η Παναγία να είμαι δυνατή, να το παλεύω όσο μπορώ! Καλή συνέχεια σε όλους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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