ΠΑΡ.31 Ιου 2026 20:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Η πρώτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο τους

Οικονομακου
clock 19:00 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η πρώτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα είδε το φως της δημοσιότητας. Την ανάρτηση έκανε η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου  προκειμένου να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στον σύζυγο της κόρης της για τα 40α γενέθλιά του.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα κάτω από άκρα μυστικότητα.

«Χρόνια πολλά, γιε μου. Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε στα ιταλικά η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου 

οικονομακου

Διαβάστε επίσης 

Ρέμος: «Θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές εμφανίσεις»

Χρηστίδου: Mε ολόσωμο μαγιό μετά την απώλεια των κιλών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αθηνά Οικονομάκου Γάμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis