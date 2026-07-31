Οικονομάκου - Τσερέλα: Η πρώτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο τους

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Η πρώτη φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα είδε το φως της δημοσιότητας. Την ανάρτηση έκανε η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου προκειμένου να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στον σύζυγο της κόρης της για τα 40α γενέθλιά του.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα κάτω από άκρα μυστικότητα.

«Χρόνια πολλά, γιε μου. Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε στα ιταλικά η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου

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