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ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Η ισπανική κρίση που ανατινάζει τη συμφωνία Σένγκεν – Απειλές για αποβολή της Μαδρίτης

μετανάστες - Θέουτα
clock 17:12 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Φινλανδία υποστηρίζει την ιταλική έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από την ζώνη Σένγκεν χωρίς διαβατήρια της Ευρώπης, ενώ και η Γαλλία προχώρησε στην ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της με την Ισπανία τροφοδοτώντας νέες πολιτικές πιέσεις στη ζώνη, καθώς ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα στο Μαρόκο κατακλύζεται από δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μεταναστών.

«Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν από διείσδυση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν, στο X. «Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σένγκεν».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι «η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει στις ισπανικές αρχές οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστούν, εφόσον τη ζητήσουν»

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, ανακοίνωσε την Παρασκευή (31/7) ότι διέταξε την αύξηση των ελέγχων στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω φόβων ότι οι χιλιάδες μετανάστες που φέρεται να εισήλθαν διά της βίας στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα σε όλη τη ζώνη Σένγκεν.

Ο Νούνιες ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι οι τοπικές αστυνομικές και στρατιωτικές μονάδες θα κινητοποιηθούν για τους ελέγχους και δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι βρισκόταν σε επαφή με τις ισπανικές αρχές.

«Έχουμε μια κινητή μονάδα που είναι σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο», είπε στο RTL.

Το γραφείο του Νούνιες δεν παρείχε άμεσα πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα πραγματοποιηθούν οι αυξημένοι έλεγχοι.

Η Γαλλία αποτελεί μέρος της ζώνης Σένγκεν, αλλά έχει επανειλημμένα ανανεώσει την εξουσιοδότησή της να προβαίνει σε προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας διατάξεις του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν που επιτρέπουν τέτοια μέτρα σε απάντηση σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια.

Ωστόσο, οι εικόνες των ανθρώπων που συρρέουν στη Θέουτα, μια αυτόνομη πόλη περίπου 85.000 κατοίκων και ένα από τα δύο μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολύ πέρα ​​από το Παρίσι – ειδικά μεταξύ δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να ζητήσουν αυξημένους περιορισμούς στη μετανάστευση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποδίδει την εισροή μεταναστών στη Θέουτα σε «εγκληματικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, που υιοθέτησαν μια ιδιοτελή ερμηνεία μιας σχετικής με τη μετανάστευση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά τις τελευταίες ώρες». Επιπλέον χαρακτήρισε, αυτό που συμβαίνει ως «επίθεση, παραβίαση, της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Υπενθυμίζεται πως ένα Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι άμεσες επιστροφές μεταναστών που διέσχιζαν παράνομα τα σύνορα δεν ισχύουν για όσους φτάνουν δια θαλάσσης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαίτησε την Παρασκευή (31/7) από το Μαρόκο «να δεχθεί αμέσως πίσω τους παράνομους μετανάστες», αφότου χιλιάδες άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα προς τον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής, Θέουτα, τις τελευταίες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μερτς δήλωσε ότι «χαιρετίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει στους παράνομους μετανάστες την είσοδο στην ευρωπαϊκή ήπειρο» και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε από το Μαρόκο να δεχτεί αμέσως πίσω τους παράνομους μετανάστες».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας»

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα.

Συγκεκριμένα, με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να γίνονται γρήγορα, όπως προβλέπουν οι κανόνες μας».

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