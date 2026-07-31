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ΚΡΗΤΗ

Προσοχή οι οδηγοί: Πού κλείνουν δρόμοι στο Ηράκλειο λόγω έργων της ΔΕΥΑΗ

ΔΕΥΑΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
clock 17:43 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και κατασκευής δικτύου ομβρίων από τη ΔΕΥΑΗ στις συγκεκριμένες οδούς ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης των δικτύων της πόλης του Ηρακλείου, με στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων και την εξάλειψη των διαρροών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 3 Αυγούστου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και κατασκευής δικτύου ομβρίων, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα από την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

  • Στην οδό Αθανασίου Διάκου από την συμβολή της με την οδό Αθηνάς έως την οδό Δρακοντοπούλου
  •  Στην οδό Δρακοντοπούλου από την συμβολή της με την οδό Γεωργ. Παπανδρέου έως την οδό Χαρ. Τρικούπη.
  • Στην Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως (ρεύμα ανόδου) από την συμβολή της με την οδό Γερωνυμάκη έως την οδό Αντωνίου Μηλιαράκη.

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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