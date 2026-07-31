Μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία: Eπιχείρηση εκκένωσης διά θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, αυτήν τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν ακόμη περίπου άλλα 100.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια όσοι παραμένουν στον Άγιο Βασίλειο.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δύο πυρκαγιές στη Βοιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι Θήβας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 και κινείτο νότια, προς τον Άγιο Βασίλειο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Αυτήν τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και για την κατάσβεση επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όσα άλλα εναέρια μέσα διατέθηκαν, αδυνατούν να επιχειρήσουν δεδομένου ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού λόγω ισχυρών αναταράξεων. Παράλληλα, κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, για την απομάκρυνση πολιτών, βρίσκονται ένα πυροσβεστικό πλοίο που κατέφθασε από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR, το οποίο κατέφθασε από το λιμάνιο της Πάτρας, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα σκάφος του ΛΣ.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Επιπλέον, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ενώ υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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