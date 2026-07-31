Ρέμος: «Θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές εμφανίσεις»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στην εκπομπή «10 Παντού» και αποκάλυψε πως αυτή τη περίοδο γεμίζει τις μπαταρίες του στη Μύκονο κάνοντας ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες και ετοιμάζει μία επετειακή συναυλία στη Μύκονο.

«Θα γίνει μια γιορτή στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη. Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης, γιατί απευθύνομαι σε όλη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες – και όχι μόνο…

Μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε αυτά τα 30 χρόνια και μαζί με φίλους, και εκπλήξεις που θα υπάρξουν, πιστεύω ότι, θα γράψουμε ιστορία…Είναι μια τεράστια παραγωγή…Η συναυλία θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, με ελεύθερη είσοδο στην παραλία της Θεσσαλονίκης…» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Για μένα το “Με την πόρτα ανοιχτή” είναι ένα τραγούδι σταθμός. Θα μπορούσε να είναι και το soundtrack της ζωής μου…» είπε σε άλλο σημείο.

«Στα 30 χρόνια είπα ότι θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές εμφανίσεις με το κοινό. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε, ετοιμάζω καινούργιο δίσκο, καινούργια τραγούδια. Η πορεία μας συνεχίζεται. Γίνεται ένα restart. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή» αποκάλυψε

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