Γ Εθνική: Ντέρμπι ΠΟΑ-Εργοτέλης στην πρεμιέρα

Μεγάλο ντέρμπι ΠΟΑ-Εργοτέλη στην πρεμιέρα της Γ Εθνικής (10ος όμιλος) ανέδειξε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου
Όλο το πρόγραμμα του Κρητικού Ομίλου:
1η αγωνιστική
ΑΟΑΝ ΑΟ Τυμπακίου
Πλατανιάς Πανακρωτηριακός
Γιούχτας Ρεθυμνιακός
Επισκοπή ΑΕ Νεάπολης
Χερσόνησος Χανιά
ΠΟΑ Εργοτέλης
2η αγωνιστική
Πλατανιάς ΑΟΑΝ
ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας
Πανακρωτηριακός Επισκοπή
Ρεθυμνιακός Χερσόνησος
ΑΕ Νεάπολης ΠΟΑ
Εργοτέλης Χανιά
3η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Γιούχτας
Επισκοπή Πλατανιάς
Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου
ΠΟΑ Πανακρωτηριακός
Εργοτέλης Ρεθυμνιακός
Χανιά ΑΕ Νεάπολης
4η αγωνιστική
Επισκοπή ΑΟΑΝ
Γιούχτας Χερσόνησος
Πλατανιάς ΠΟΑ
ΑΟ Τυμπακίου Εργοτέλης
Πανακρωτηριακός Χανιά
ΑΕ Νεάπολης Ρεθυμνιακός
5η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Χερσόνησος
ΠΟΑ Επισκοπή
Εργοτέλης Γιούχτας
Χανιά Πλατανιάς
ΑΕ Νεάπολης ΑΟ Τυμπακίου
Ρεθυμνιακός Πανακρωτηριακός
6η αγωνιστική
ΠΟΑ ΑΟΑΝ
Χερσόνησος Εργοτέλης
Επισκοπή Χανιά
Γιούχτας ΑΕ Νεάπολης
Πλατανιάς Ρεθυμνιακός
ΑΟ Τυμπακίου Πανακρωτηριακός
7η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Εργοτέλης
Χανιά ΠΟΑ
ΑΕ Νεάπολης Χερσόνησος
Ρεθυμνιακός Επισκοπή
Πανακρωτηριακός Γιούχτας
ΑΟ Τυμπακίου Πλατανιάς
8η αγωνιστική
Χανιά ΑΟΑΝ
Εργοτέλης ΑΕ Νεάπολης
ΠΟΑ Ρεθυμνιακός
Χερσόνησος Πανακρωτηριακός
Επισκοπή ΑΟ Τυμπακίου
Γιούχτας Πλατανιάς
9η αγωνιστική
ΑΟΑΝ ΑΕ Νεάπολης
Ρεθυμνιακός Χανιά
Πανακρωτηριακός Εργοτέλης
ΑΟ Τυμπακίου ΠΟΑ
Πλατανιάς Χερσόνησος
Γιούχτας Επισκοπή
10η αγωνιστική
Ρεθυμνιακός ΑΟΑΝ
ΑΕ Νεάπολης Πανακρωτηριακός
Χανιά ΑΟ Τυμπακίου
Εργοτέλης Πλατανιάς
ΠΟΑ Γιούχτας
Χερσόνησος Επισκοπή
11η αγωνιστική
Πανακρωτηριακός ΑΟΑΝ
ΑΟ Τυμπακίου Ρεθυμνιακός
Πλατανιάς ΑΕ Νεάπολης
Γιούχτας Χανιά
Επισκοπή Εργοτέλης
Χερσόνησος ΠΟΑ
12η αγωνιστική
ΑΟ Τυμπακίου ΑΟΑΝ
Πανακρωτηριακός Πλατανιάς
Ρεθυμνιακός Γιούχτας
ΑΕ Νεάπολης Επισκοπή
Χανιά Χερσόνησος
Εργοτέλης ΠΟΑ
13η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Πλατανιάς
Γιούχτας ΑΟ Τυμπακίου
Επισκοπή Πανακρωτηριακός
Χερσόνησος Ρεθυμνιακός
ΠΟΑ ΑΕ Νεάπολης
Χανιά Εργοτέλης
14η αγωνιστική
Γιούχτας ΑΟΑΝ
Πλατανιάς Επισκοπή
ΑΟ Τυμπακίου Χερσόνησος
Πανακρωτηριακός ΠΟΑ
Ρεθυμνιακός Εργοτέλης
ΑΕ Νεάπολης Χανιά
15η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Επισκοπή
Χερσόνησος Γιούχτας
ΠΟΑ Πλατανιάς
Εργοτέλης ΑΟ Τυμπακίου
Χανιά Πανακρωτηριακός
Ρεθυμνιακός ΑΕ Νεάπολης
16η αγωνιστική
Χερσόνησος ΑΟΑΝ
Επισκοπή ΠΟΑ
Γιούχτας Εργοτέλης
Πλατανιάς Χανιά
ΑΟ Τυμπακίου ΑΕ Νεάπολης
Πανακρωτηριακός Ρεθυμνιακός
17η αγωνιστική
ΑΟΑΝ ΠΟΑ
Εργοτέλης Χερσόνησος
Χανιά Επισκοπή
ΑΕ Νεάπολης Γιούχτας
Ρεθυμνιακός Πλατανιάς
Πανακρωτηριακός ΑΟ Τυμπακίου
18η αγωνιστική
Εργοτέλης ΑΟΑΝ
ΠΟΑ Χανιά
Χερσόνησος ΑΕ Νεάπολης
Επισκοπή Ρεθυμνιακός
Γιούχτας Πανακρωτηριακός
Πλατανιάς ΑΟ Τυμπακίου
19η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Χανιά
ΑΕ Νεάπολης Εργοτέλης
Ρεθυμνιακός ΠΟΑ
Πανακρωτηριακός Χερσόνησος
ΑΟ Τυμπακίου Επισκοπή
Πλατανιάς Γιούχτας
20η αγωνιστική
ΑΕ Νεάπολης ΑΟΑΝ
Χανιά Ρεθυμνιακός
Εργοτέλης Πανακρωτηριακός
ΠΟΑ ΑΟ Τυμπακίου
Χερσόνησος Πλατανιάς
Επισκοπή Γιούχτας
21η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Ρεθυμνιακός
Πανακρωτηριακός ΑΕ Νεάπολης
ΑΟ Τυμπακίου Χανιά
Πλατανιάς Εργοτέλης
Γιούχτας ΠΟΑ
Επισκοπή Χερσόνησος
22η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Πανακρωτηριακός
Ρεθυμνιακός ΑΟ Τυμπακίου
ΑΕ Νεάπολης Πλατανιάς
Χανιά Γιούχτας
Εργοτέλης Επισκοπή
ΠΟΑ Χερσόνησος
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