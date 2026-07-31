Γ Εθνική: Ντέρμπι ΠΟΑ-Εργοτέλης στην πρεμιέρα

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Μεγάλο ντέρμπι ΠΟΑ-Εργοτέλη στην πρεμιέρα της Γ Εθνικής (10ος όμιλος) ανέδειξε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου

Όλο το πρόγραμμα του Κρητικού Ομίλου:

1η αγωνιστική



ΑΟΑΝ ΑΟ Τυμπακίου



Πλατανιάς Πανακρωτηριακός



Γιούχτας Ρεθυμνιακός



Επισκοπή ΑΕ Νεάπολης



Χερσόνησος Χανιά



ΠΟΑ Εργοτέλης

2η αγωνιστική



Πλατανιάς ΑΟΑΝ



ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας



Πανακρωτηριακός Επισκοπή



Ρεθυμνιακός Χερσόνησος



ΑΕ Νεάπολης ΠΟΑ



Εργοτέλης Χανιά

3η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Γιούχτας



Επισκοπή Πλατανιάς



Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου



ΠΟΑ Πανακρωτηριακός



Εργοτέλης Ρεθυμνιακός



Χανιά ΑΕ Νεάπολης

4η αγωνιστική



Επισκοπή ΑΟΑΝ



Γιούχτας Χερσόνησος



Πλατανιάς ΠΟΑ



ΑΟ Τυμπακίου Εργοτέλης



Πανακρωτηριακός Χανιά



ΑΕ Νεάπολης Ρεθυμνιακός

5η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Χερσόνησος



ΠΟΑ Επισκοπή



Εργοτέλης Γιούχτας



Χανιά Πλατανιάς



ΑΕ Νεάπολης ΑΟ Τυμπακίου



Ρεθυμνιακός Πανακρωτηριακός

6η αγωνιστική



ΠΟΑ ΑΟΑΝ



Χερσόνησος Εργοτέλης



Επισκοπή Χανιά



Γιούχτας ΑΕ Νεάπολης



Πλατανιάς Ρεθυμνιακός



ΑΟ Τυμπακίου Πανακρωτηριακός

7η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Εργοτέλης



Χανιά ΠΟΑ



ΑΕ Νεάπολης Χερσόνησος



Ρεθυμνιακός Επισκοπή



Πανακρωτηριακός Γιούχτας



ΑΟ Τυμπακίου Πλατανιάς

8η αγωνιστική



Χανιά ΑΟΑΝ



Εργοτέλης ΑΕ Νεάπολης



ΠΟΑ Ρεθυμνιακός



Χερσόνησος Πανακρωτηριακός



Επισκοπή ΑΟ Τυμπακίου



Γιούχτας Πλατανιάς

9η αγωνιστική



ΑΟΑΝ ΑΕ Νεάπολης



Ρεθυμνιακός Χανιά



Πανακρωτηριακός Εργοτέλης



ΑΟ Τυμπακίου ΠΟΑ



Πλατανιάς Χερσόνησος



Γιούχτας Επισκοπή

10η αγωνιστική



Ρεθυμνιακός ΑΟΑΝ



ΑΕ Νεάπολης Πανακρωτηριακός



Χανιά ΑΟ Τυμπακίου



Εργοτέλης Πλατανιάς



ΠΟΑ Γιούχτας



Χερσόνησος Επισκοπή

11η αγωνιστική



Πανακρωτηριακός ΑΟΑΝ



ΑΟ Τυμπακίου Ρεθυμνιακός



Πλατανιάς ΑΕ Νεάπολης



Γιούχτας Χανιά



Επισκοπή Εργοτέλης



Χερσόνησος ΠΟΑ

12η αγωνιστική



ΑΟ Τυμπακίου ΑΟΑΝ



Πανακρωτηριακός Πλατανιάς



Ρεθυμνιακός Γιούχτας



ΑΕ Νεάπολης Επισκοπή



Χανιά Χερσόνησος



Εργοτέλης ΠΟΑ

13η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Πλατανιάς



Γιούχτας ΑΟ Τυμπακίου



Επισκοπή Πανακρωτηριακός



Χερσόνησος Ρεθυμνιακός



ΠΟΑ ΑΕ Νεάπολης



Χανιά Εργοτέλης

14η αγωνιστική



Γιούχτας ΑΟΑΝ



Πλατανιάς Επισκοπή



ΑΟ Τυμπακίου Χερσόνησος



Πανακρωτηριακός ΠΟΑ



Ρεθυμνιακός Εργοτέλης



ΑΕ Νεάπολης Χανιά

15η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Επισκοπή



Χερσόνησος Γιούχτας



ΠΟΑ Πλατανιάς



Εργοτέλης ΑΟ Τυμπακίου



Χανιά Πανακρωτηριακός



Ρεθυμνιακός ΑΕ Νεάπολης

16η αγωνιστική



Χερσόνησος ΑΟΑΝ



Επισκοπή ΠΟΑ



Γιούχτας Εργοτέλης



Πλατανιάς Χανιά



ΑΟ Τυμπακίου ΑΕ Νεάπολης



Πανακρωτηριακός Ρεθυμνιακός

17η αγωνιστική



ΑΟΑΝ ΠΟΑ



Εργοτέλης Χερσόνησος



Χανιά Επισκοπή



ΑΕ Νεάπολης Γιούχτας



Ρεθυμνιακός Πλατανιάς



Πανακρωτηριακός ΑΟ Τυμπακίου

18η αγωνιστική



Εργοτέλης ΑΟΑΝ



ΠΟΑ Χανιά



Χερσόνησος ΑΕ Νεάπολης



Επισκοπή Ρεθυμνιακός



Γιούχτας Πανακρωτηριακός



Πλατανιάς ΑΟ Τυμπακίου

19η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Χανιά



ΑΕ Νεάπολης Εργοτέλης



Ρεθυμνιακός ΠΟΑ



Πανακρωτηριακός Χερσόνησος



ΑΟ Τυμπακίου Επισκοπή



Πλατανιάς Γιούχτας

20η αγωνιστική



ΑΕ Νεάπολης ΑΟΑΝ



Χανιά Ρεθυμνιακός



Εργοτέλης Πανακρωτηριακός



ΠΟΑ ΑΟ Τυμπακίου



Χερσόνησος Πλατανιάς



Επισκοπή Γιούχτας

21η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Ρεθυμνιακός



Πανακρωτηριακός ΑΕ Νεάπολης



ΑΟ Τυμπακίου Χανιά



Πλατανιάς Εργοτέλης



Γιούχτας ΠΟΑ



Επισκοπή Χερσόνησος

22η αγωνιστική



ΑΟΑΝ Πανακρωτηριακός



Ρεθυμνιακός ΑΟ Τυμπακίου



ΑΕ Νεάπολης Πλατανιάς



Χανιά Γιούχτας



Εργοτέλης Επισκοπή



ΠΟΑ Χερσόνησος

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