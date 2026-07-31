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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ Εθνική: Ντέρμπι ΠΟΑ-Εργοτέλης στην πρεμιέρα

Γ ΕΘΝΙΚΗ
clock 13:47 | 31/07/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Μεγάλο ντέρμπι ΠΟΑ-Εργοτέλη στην πρεμιέρα της Γ Εθνικής (10ος όμιλος) ανέδειξε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου

Όλο το πρόγραμμα του Κρητικού Ομίλου:

1η αγωνιστική

ΑΟΑΝ ΑΟ Τυμπακίου

Πλατανιάς Πανακρωτηριακός

Γιούχτας Ρεθυμνιακός

Επισκοπή ΑΕ Νεάπολης

Χερσόνησος Χανιά

ΠΟΑ Εργοτέλης

2η αγωνιστική

Πλατανιάς ΑΟΑΝ

ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας

Πανακρωτηριακός Επισκοπή

Ρεθυμνιακός Χερσόνησος

ΑΕ Νεάπολης ΠΟΑ

Εργοτέλης Χανιά

3η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Γιούχτας

Επισκοπή Πλατανιάς

Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου

ΠΟΑ Πανακρωτηριακός

Εργοτέλης Ρεθυμνιακός

Χανιά ΑΕ Νεάπολης

4η αγωνιστική

Επισκοπή ΑΟΑΝ

Γιούχτας Χερσόνησος

Πλατανιάς ΠΟΑ

ΑΟ Τυμπακίου Εργοτέλης

Πανακρωτηριακός Χανιά

ΑΕ Νεάπολης Ρεθυμνιακός

5η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Χερσόνησος

ΠΟΑ Επισκοπή

Εργοτέλης Γιούχτας

Χανιά Πλατανιάς

ΑΕ Νεάπολης ΑΟ Τυμπακίου

Ρεθυμνιακός Πανακρωτηριακός

6η αγωνιστική

ΠΟΑ ΑΟΑΝ

Χερσόνησος Εργοτέλης

Επισκοπή Χανιά

Γιούχτας ΑΕ Νεάπολης

Πλατανιάς Ρεθυμνιακός

ΑΟ Τυμπακίου Πανακρωτηριακός

7η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Εργοτέλης

Χανιά ΠΟΑ

ΑΕ Νεάπολης Χερσόνησος

Ρεθυμνιακός Επισκοπή

Πανακρωτηριακός Γιούχτας

ΑΟ Τυμπακίου Πλατανιάς

8η αγωνιστική

Χανιά ΑΟΑΝ

Εργοτέλης ΑΕ Νεάπολης

ΠΟΑ Ρεθυμνιακός

Χερσόνησος Πανακρωτηριακός

Επισκοπή ΑΟ Τυμπακίου

Γιούχτας Πλατανιάς

9η αγωνιστική

ΑΟΑΝ ΑΕ Νεάπολης

Ρεθυμνιακός Χανιά

Πανακρωτηριακός Εργοτέλης

ΑΟ Τυμπακίου ΠΟΑ

Πλατανιάς Χερσόνησος

Γιούχτας Επισκοπή

10η αγωνιστική

Ρεθυμνιακός ΑΟΑΝ

ΑΕ Νεάπολης Πανακρωτηριακός

Χανιά ΑΟ Τυμπακίου

Εργοτέλης Πλατανιάς

ΠΟΑ Γιούχτας

Χερσόνησος Επισκοπή

11η αγωνιστική

Πανακρωτηριακός ΑΟΑΝ

ΑΟ Τυμπακίου Ρεθυμνιακός

Πλατανιάς ΑΕ Νεάπολης

Γιούχτας Χανιά

Επισκοπή Εργοτέλης

Χερσόνησος ΠΟΑ

12η αγωνιστική

ΑΟ Τυμπακίου ΑΟΑΝ

Πανακρωτηριακός Πλατανιάς

Ρεθυμνιακός Γιούχτας

ΑΕ Νεάπολης Επισκοπή

Χανιά Χερσόνησος

Εργοτέλης ΠΟΑ

13η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Πλατανιάς

Γιούχτας ΑΟ Τυμπακίου

Επισκοπή Πανακρωτηριακός

Χερσόνησος Ρεθυμνιακός

ΠΟΑ ΑΕ Νεάπολης

Χανιά Εργοτέλης

14η αγωνιστική

Γιούχτας ΑΟΑΝ

Πλατανιάς Επισκοπή

ΑΟ Τυμπακίου Χερσόνησος

Πανακρωτηριακός ΠΟΑ

Ρεθυμνιακός Εργοτέλης

ΑΕ Νεάπολης Χανιά

15η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Επισκοπή

Χερσόνησος Γιούχτας

ΠΟΑ Πλατανιάς

Εργοτέλης ΑΟ Τυμπακίου

Χανιά Πανακρωτηριακός

Ρεθυμνιακός ΑΕ Νεάπολης

16η αγωνιστική

Χερσόνησος ΑΟΑΝ

Επισκοπή ΠΟΑ

Γιούχτας Εργοτέλης

Πλατανιάς Χανιά

ΑΟ Τυμπακίου ΑΕ Νεάπολης

Πανακρωτηριακός Ρεθυμνιακός

17η αγωνιστική

ΑΟΑΝ ΠΟΑ

Εργοτέλης Χερσόνησος

Χανιά Επισκοπή

ΑΕ Νεάπολης Γιούχτας

Ρεθυμνιακός Πλατανιάς

Πανακρωτηριακός ΑΟ Τυμπακίου

18η αγωνιστική

Εργοτέλης ΑΟΑΝ

ΠΟΑ Χανιά

Χερσόνησος ΑΕ Νεάπολης

Επισκοπή Ρεθυμνιακός

Γιούχτας Πανακρωτηριακός

Πλατανιάς ΑΟ Τυμπακίου

19η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Χανιά

ΑΕ Νεάπολης Εργοτέλης

Ρεθυμνιακός ΠΟΑ

Πανακρωτηριακός Χερσόνησος

ΑΟ Τυμπακίου Επισκοπή

Πλατανιάς Γιούχτας

20η αγωνιστική

ΑΕ Νεάπολης ΑΟΑΝ

Χανιά Ρεθυμνιακός

Εργοτέλης Πανακρωτηριακός

ΠΟΑ ΑΟ Τυμπακίου

Χερσόνησος Πλατανιάς

Επισκοπή Γιούχτας

21η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Ρεθυμνιακός

Πανακρωτηριακός ΑΕ Νεάπολης

ΑΟ Τυμπακίου Χανιά

Πλατανιάς Εργοτέλης

Γιούχτας ΠΟΑ

Επισκοπή Χερσόνησος

22η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Πανακρωτηριακός

Ρεθυμνιακός ΑΟ Τυμπακίου

ΑΕ Νεάπολης Πλατανιάς

Χανιά Γιούχτας

Εργοτέλης Επισκοπή

ΠΟΑ Χερσόνησος

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