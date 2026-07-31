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ΚΡΗΤΗ

Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης: Θα ευλογηθούν οι καρποί της Γης, ανήμερα της Μεταμόρφωσης

μεταμορφωση σωτηρος
clock 11:36 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι ο Μέγας Εσπερινός της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευρωμεσογειακού Κέντρου Νεότητας (ΕΚΝ), Παραρτήματος της ΟΑΚ, στα Νωπήγεια, θα τελεσθεί την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026, στις 19:00 μ.μ.

Μετά τον Μέγα Εσπερινό θα ακολουθήσει η ευλογία των καρπών της γης και κέρασμα για τους παρευρισκόμενους.

αφέντης χριστός - Νωπήγεια

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