Κλιματιστικό: Γιατί οι 16 βαθμοί δεν δροσίζουν πιο γρήγορα και αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με τον καύσωνα να αυξάνει τη χρήση των κλιματιστικών, πολλοί καταναλωτές κάνουν ένα συχνό λάθος: ρυθμίζουν το air condition στους 16 βαθμούς Κελσίου, πιστεύοντας ότι έτσι το σπίτι θα δροσίσει πιο γρήγορα.

Ωστόσο, οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό δεν επιταχύνει την ψύξη του χώρου και οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κλιματιστικό δεν βγάζει πιο κρύο αέρα στους 16 βαθμούς

Η συσκευή λειτουργεί με την ίδια ισχύ ψύξης είτε ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στους 16 είτε στους 24 βαθμούς.

Η διαφορά είναι ότι, όταν επιλέγεται πολύ χαμηλή θερμοκρασία, το κλιματιστικό συνεχίζει να λειτουργεί για περισσότερη ώρα μέχρι να φτάσει τον στόχο που έχει οριστεί.

Έτσι, αν κάποιος θέλει για παράδειγμα θερμοκρασία 24 βαθμών, αλλά έχει βάλει το κλιματιστικό στους 16, η συσκευή θα συνεχίσει να δουλεύει χωρίς ουσιαστικό όφελος, καταναλώνοντας περισσότερο ρεύμα.

Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για το κλιματιστικό

Οι ειδικοί συνιστούν η ρύθμιση του air condition να γίνεται απευθείας στη θερμοκρασία που θέλουμε να έχει ο χώρος.

Για μεγαλύτερη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας, η ιδανική θερμοκρασία θεωρείται περίπου στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Με αυτόν τον τρόπο:

μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,

περιορίζεται η επιβάρυνση της συσκευής,

διατηρείται μια πιο φυσιολογική θερμοκρασία στο σπίτι.

Καθαρά φίλτρα για καλύτερη απόδοση και λιγότερο ρεύμα

Εκτός από τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας, σημαντικό ρόλο παίζει και η συντήρηση του κλιματιστικού.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων βοηθά τη συσκευή να λειτουργεί πιο αποδοτικά, ενώ ένας τεχνικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει προβλήματα, όπως διαρροές ψυκτικού υγρού ή βλάβες που αυξάνουν την κατανάλωση.

Το να βάζουμε το κλιματιστικό στους 16 βαθμούς δεν κάνει το σπίτι να κρυώσει πιο γρήγορα. Απλώς αναγκάζει τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο και να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα. Η καλύτερη πρακτική είναι η επιλογή της θερμοκρασίας που πραγματικά θέλουμε από την αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μάχη χωρίς τέλος στο Ρέθυμνο: Επεκτάθηκε η φωτιά προς την Πρέβελη – 45.000 τα καμένα στρέμματα

Φωτιά το Ρέθυμνο: Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη (εικόνες)

Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ράδιο Κρήτη: Υπάρχουν υπόνοιες για εμπρησμό - Ο δράστης πρέπει να λογοδοτήσει