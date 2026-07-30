Κλούνεϊ - Αλαμουντίν: Εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκων πυρκαγιών

Στιγμές αγωνίας βίωσαν ο Τζορτζ Κλούνεϊκαι η Αμάλ Αλαμουντίν , οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη Νοτιοανατολική Γαλλία, λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή.

Το διάσημο ζευγάρι, μαζί με τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους, Alexander και Ella, εκκένωσαν την εντυπωσιακή έπαυλή τους στην πόλη Brignoles, στην περιοχή Provence-Alpes-Côte d’Azur, καθώς οι φλόγες απειλούν μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης.

Σε μια συγκινητική επιστολή – που έφεραν στο φως τα διεθνή μέσα – προς τον δήμαρχο της πόλης, Didier Brémond, ο χολιγουντιανός σταρ και η γνωστή δικηγόρος εξέφρασαν την αβεβαιότητά τους για το μέλλον της κατοικίας τους:

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα τα καταφέρει μέσα από αυτή τη φρίκη της πυρκαγιάς».

Παρά την προσωπική του αγωνία το ζευγάρι στην ίδια επιστολή δεσμέυτηκε προς την τοπική κοινότητα, ότι θα σταθεί δίπλα στους συμπολίτες του για να ξαναχτιστεί ό,τι καταστραφεί από την πύρινη λαίλαπα.

Η κατοικία του χολιγουντιανού ζευγαριού, γνωστή ως Domaine du Canadel, βρίσκεται σε ένα κτήμα 425 στρεμμάτων που περιλαμβάνει μια έπαυλη του 18ου αιώνα, αμπελώνες και ελαιώνες. Ο Clooney έχει δηλώσει στο παρελθόν πως επέλεξαν τη Γαλλία ως κύρια κατοικία τους για να προσφέρουν στα παιδιά τους μια πιο φυσιολογική ζωή, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και τους παπαράτσι.

Η κατάσταση στη νότια Ευρώπη παραμένει τραγική, με τις πυρκαγιές στη Γαλλία να έχουν πάρει διαστάσεις τέσσερις φορές μεγαλύτερες από την έκταση του Παρισιού.

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