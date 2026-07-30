Περσείδες: Πότε θα γεμίσει ο ουρανός «πεφταστέρια» – Γιατί δεν πρέπει να το χάσετε

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Οι Περσείδες, η δημοφιλέστερη βροχή μετεωριτών του χρόνου, θα είναι ορατές από τις 17 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται τις νύχτες της 12ης και 13ης Αυγούστου.

Φέτος οι συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για παρατήρηση, καθώς η Νέα Σελήνη συμπίπτει με την κορύφωση του φαινομένου, επιτρέποντας στους παρατηρητές να απολαύσουν έναν ουρανό χωρίς το έντονο φως του φεγγαριού.

Έως και 100 «πεφταστέρια» την ώρα



Σύμφωνα με τη NASA, οι Περσείδες συγκαταλέγονται στις πιο θεαματικές βροχές διαττόντων αστέρων κάθε χρόνο. Εφόσον ο ουρανός είναι καθαρός και οι συνθήκες ευνοϊκές, μπορούν να γίνουν ορατοί από 50 έως και 100 μετεωρίτες την ώρα.

Οι λαμπερές φωτεινές τροχιές και οι χαρακτηριστικές ουρές των μετεωριτών δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι χιλιάδες φίλους της αστρονομίας.

Γιατί οι φετινές Περσείδες ξεχωρίζουν



Το 2026 αναμένεται να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης των τελευταίων ετών. Η απουσία του φωτός της Σελήνης κατά την κορύφωση του φαινομένου σημαίνει ότι ακόμη και οι πιο αμυδροί μετεωρίτες θα είναι ευκολότερα ορατοί.

Αντίθετα, την περασμένη χρονιά η έντονη φωτεινότητα του φεγγαριού είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα.

Από πού προέρχονται οι Περσείδες

Η βροχή μετεωριτών δημιουργείται όταν η Γη περνά μέσα από το νέφος σωματιδίων που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης 109P/Swift-Tuttle.

Τα μικροσκοπικά αυτά σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με μεγάλη ταχύτητα, θερμαίνονται λόγω τριβής και καίγονται, δημιουργώντας τις φωτεινές γραμμές που είναι γνωστές ως «πεφταστέρια».

Πώς θα απολαύσετε καλύτερα το φαινόμενο



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή άλλος ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση των Περσείδων.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης, με όσο το δυνατόν μικρότερη φωτορύπανση, και λίγη υπομονή μέχρι να προσαρμοστούν τα μάτια στο σκοτάδι.

Πού να κοιτάξετε στον ουρανό



Οι Περσείδες πήραν το όνομά τους από τον αστερισμό του Περσέα, από τον οποίο φαίνεται να ξεκινούν οι φωτεινές τροχιές των μετεωριτών.

Οι καλύτερες ώρες για παρατήρηση είναι μετά τα μεσάνυχτα και λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου, όταν ο αστερισμός βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

Για όσους δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον Περσέα, εφαρμογές αστρονομίας, όπως το Stellarium, μπορούν να βοηθήσουν στον εύκολο προσανατολισμό.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι Περσείδες αναμένεται να προσφέρουν και φέτος ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του καλοκαιριού.

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