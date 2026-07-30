Δήμος Πλατανιά: Υποβολή δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες αβοκάντο λόγω καύσωνα

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους παραγωγούς των Δημοτικών Ενοτήτων Μουσούρων, Βουκολιών, Πλατανιά και Κολυμβαρίου, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειες αβοκάντο λόγω του καύσωνα της 22ας Ιουλίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως και την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα ακόλουθα Δημοτικά Καταστήματα:



• Για τις Δ.Ε. Πλατανιά & Δ.Ε. Βουκολιών: στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά, στο Γεράνι.



• Για την Δ.Ε. Μουσούρων: στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού.



• Για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου: στο Δημοτικό Κατάστημα Κολυμβαρίου.

Απαραίτητο δικαιολογητικό:



• Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας:



• Δ.Ε. Πλατανιά & Δ.Ε. Βουκολιών (Γεράνι): 28213 40019, 28213 40001



• Δ.Ε. Μουσούρων (Αλικιανός): 28213 40018, 28213 41051



• Δ.Ε. Κολυμβαρίου (Κολυμβάρι): 28243 40104

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