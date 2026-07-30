Το χρώμα που δεν πρέπει να αγοράσεις το αυτοκίνητο σου

Πρόσφατη έκθεση αμερικανικής εταιρείας που εκτιμά ερευνητικά δεδομένα για την αυτοκινητοβιομηχανία ανέδειξε τη λίστα με τα δημοφιλέστερα χρώματα αυτοκινήτων για το έτος που μας πέρασε.



Ενώ λοιπόν η τάση στην Ευρώπη είναι το γκρι, στην άλλη πλευρά του ατλαντικού το 38% των νέων αυτοκινήτων βάφεται σε λευκό, ακολουθούμενο από το μαύρο σε ποσοστό 23%.

Ωστόσο αν και το μαύρο χρώμα προσφέρει κομψότητα, δυναμισμό και υψηλή μεταπωλητική αξία, κάνοντας το αυτοκίνητο να δείχνει πιο πολυτελές και επιβλητικό είναι σαφώς πιο απαιτητικό στη συντήρηση μιας και λερώνεται πολύ πιο εύκολα.

Το κύριο ζήτημα είναι ότι το μαύρο απορροφά το φως και έχει έντονη αντίθεση με την ανοιχτόχρωμη βρωμιά, συνεπώς η σκόνη, τα σκουπιδάκια, οι γρατζουνίες, ακόμα και η γύρη φαίνονται αμέσως ειδικά όταν το αυτοκίνητο είναι πλυμένο πρόσφατα. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε επίσης το γεγονός ότι τραβάει τη ζέστη και κρύβει τα «κοψίματα» και τις γραμμές του αμαξώματος.

μαύρο χρώμα



Το λευκό από την άλλη αν και έχει την τάση να εμφανίζει μεγάλο μέρος της βρωμιάς σε επιφάνειες όπως είναι τα δάπεδα, τα έπιπλα και τα ρούχα, είναι ένα πιο διακριτικό και λιγότερο απαιτητικό χρώμα για το αμάξωμα ενός αυτοκινήτου.



Αυτό συμβαίνει επειδή αντανακλά το φως και ως εκ τούτου είναι πολύ πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς μικρότερες ατέλειες, όπως μικρές γρατζουνιές ή σημάδια από το πλύσιμο. Συνεπώς πριν από την τελική επιλογή ανάμεσα στο χρώμα του αυτοκινήτου πρέπει να συνυπολογίσετε πόσο χρόνο θέλετε να αφιερώνετε στο αυτοκίνητό σας.

Λευκό χρώμα



Αν λοιπόν αυτό που σας απασχολεί είναι η κομψότητα και το κύρος το μαύρο είναι ένα από τα καλύτερα χρώματα για να το επιτύχετε. Αν όμως δεν θέλετε να ανησυχείτε για το πόσο συχνά θα πρέπει να πλύνετε το αυτοκίνητό σας συνίσταται να το αποφύγετε.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το κόλπο που ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση κλιματιστικού

Ποιο είναι το κουμπί στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε όλοι λάθος το καλοκαίρι