Επιτέλους ανάσα! Τα 4 ζώδια που σταματούν να τρώνε συμπαντικές "τρικλοποδιές"

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Αν ανήκετε σε ένα από τα ζώδια που τα τελευταία χρόνια ένιωθαν λες και έτρεχαν σε μαραθώνιο με εμπόδια, φορώντας σακίδιο γεμάτο πέτρες, ήρθε η ώρα να το βγάλετε από την πλάτη σας.

Η αστρολόγος Έιμι Ντιμούρ φέρνει τα καλύτερα νέα για το υπόλοιπο του 2026. Ένας βαρύς, καρμικός κύκλος οκτώ ετών φτάνει στο τέλος του για τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια.

Οι συμπαντικές «τρικλοποδιές» σταματούν και η καθημερινότητα γίνεται, αν μη τι άλλο, πολύ πιο ανάλαφρη.

Δείτε ποιοι ετοιμάζονται να κάνουν restart

Ταύρος - Το «τραπεζάκι» ισορροπεί ξανά

Από το 2018, με τον Ουρανό στο ζώδιό σας, η ζωή σας θύμιζε μόνιμα σεισμική δόνηση. Ό,τι θεωρούσατε δεδομένο άλλαξε.

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Το υπόλοιπο της χρονιάς, όμως, σας φέρνει αυτό που λατρεύετε περισσότερο: Σταθερότητα, ηρεμία και την ευκαιρία να απολαύσετε τους κόπους σας χωρίς ξαφνικές εκπλήξεις.

Σκορπιός - Το δράμα τελείωσε, περάστε έξω

Εσωτερικές υπαρξιακές κρίσεις, έντονα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και μια μόνιμη αίσθηση ότι όλα γίνονται με τον δύσκολο τρόπο. Ξεχάστε τα.

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Τα εμπόδια στις σχέσεις και τα επαγγελματικά υποχωρούν, η διαίσθησή σας λειτουργεί υπέρ σας και η καθημερινότητα αποκτά ξανά χρώμα.

Λέων - Τα φώτα στρέφονται ξανά επάνω σας (για καλό λόγο)

Νιώθατε ότι προσπαθούσατε να λάμψετε αλλά κάποιος σας έκλεινε τον διακόπτη; Ο Δίας αποφάσισε να γίνει ο καλύτερός σας φίλος.

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Η τύχη επιστρέφει, οι πόρτες που ήταν ερμητικά κλειστές ανοίγουν με ένα απλό σπρώξιμο και η δικαίωση που περιμένατε τόσο καιρό είναι πλέον εδώ.

Υδροχόος - Αντίο τοξικότητα, καλημέρα ελευθερία

Τα τελευταία χρόνια φορτωθήκατε ευθύνες που δεν σας αναλογούσαν και ανεχτήκατε καταστάσεις που σας πίεζαν ψυχολογικά.

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Το σύμπαν σάς δίνει τώρα το ελεύθερο να κάνετε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Τα πρακτικά προβλήματα λύνονται σαν από μηχανής θεός και εσείς αναπνέετε ξανά.

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